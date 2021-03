El Aeropuerto, con directorio: un tercer vuelo a Capital y salidas más temprano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las dos salidas a Aeroparque serán a las 9, no ya al mediodía. Y se suma un vuelo los sábados. Extreman los controles anti Covid, con tomas de temperatura y pruebas de olfato, incluso testeos aleatorios para detectar personas asintomáticas. Proyectan un trabajo de seguridad operacional con expertos de la UTN.

En septiembre de 2020, el gobernador Omar Perotti fijo la intervención del Ente Aeropuerto de Sauce Viejo. La causa era la pandemia, que por aquel mes seguía muy álgida en la provincia. Ahora, mediante el decreto Nº 171/21 (del 11 de marzo), culminó esa figura administrativa y se conformó el directorio del Ente Aeropuerto de Sauce Viejo. No es un dato menor: se pasó de una decisión "extraordinaria" -obligada por la crisis sanitaria- a un estado formal de cosas. Y, con ello, se vienen algunos cambios para los pasajeros.

Entre estas modificaciones está la frecuencia en los vuelos: las salidas serán al Aeroparque Jorge Newbery los lunes y jueves, pero desde el 27 de marzo se sumará una nueva salida los días sábados. Y con respecto a los horarios, la gente estaba requiriendo que la hora de salida hacia CABA sea más temprano: por eso, ahora los embarques aéreos serán a las 9 (con llegada a las 10), no ya al mediodía. Desde Aeroparque a Sauce Viejo, el horario de salida es a las 8.

"A partir de esta semana, los vuelos llegan a y salen de Aeroparque, pues terminaron allí las refacciones que se estaban haciendo (antes el destino era Ezeiza)", le explicó a El Litoral la presidenta del directorio del Ente Aeropuerto Sauce Viejo (ver "Cómo quedó conformado"), Silvana Serniotti. Hay un promedio de unos 40 pasajeros que viajan a diario. Por la pandemia, ese número fue muy aleatorio en este tiempo; hubo vuelos de más gente, otros de menos.

Cómo quedó conformado

La antes interventora y ahora presidenta del directorio del Ente Aeropuerto de Sauce Viejo es Silvana Serniotti. Completan el directorio Sergio Buchara (representante por la Municipalidad de Santa Fe); Hernán Franco (representante por las cámaras empresarias y de servicios) y Melina Aranda (en representación de Sauce Viejo).

Controles

La funcionaria aseguró que se está trabajando "fuertemente" en los controles sanitarios y la observancia a los protocolos para evitar el ingreso y egreso de personas con Covid-19. Se realizan controles de olfato (para detectar eventualmente anosmia, síntoma asociado a esa enfermedad) y tomas de temperatura. Además, se sanitiza cada avión que llega o que está por salir.

"Estos controles se hacen afuera de la instalación edilicia (en el ingreso). Si hay algún pasajero con síntomas no ingresa al aeropuerto, sino que se lo traslada a una sala de aislamiento (externa), donde una bioquímica y personal de la posta sanitaria le realizan un test rápido. El resultado de ese test determina si esa persona viaja o no. En caso de no viajar, se reprograma el vuelo. Y a las personas que arriban (desde Buenos Aires), se les hace los mismos controles: de haber algún caso (de síntomas asociados) se activa el protocolo inmediatamente y no ingresan al aeropuerto", precisó Serniotti.

Otra de los novedades respecto de los controles sanitarios en el aeropuerto son los tests aleatorios, tanto para el pasajero que arriba como para el que embarca. A una persona al azar que no tenga síntomas se le solicita realizarle un test rápido: "Esto es para darle a ese pasajero una prueba epidemiológica, pero fundamentalmente para detectar si está asintomática, pues las personas asintomáticas también contagian", recordó.

Seguridad operacional

Más allá de que el escenario de la pandemia condiciona, "las expectativas van hacia conformar un buen equipo de trabajo", subrayó la funcionaria. "Ahora, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte el seguridad operacional de la aeroestación, junto con especialistas de la UTN Santa Fe. Vamos atendiendo situaciones de diagnóstico y análisis, porque el aeropuerto debe tener cubierto completamente su sistema de seguridad".

La clave está en conformar un plan de trabajo "que permita brindar a la comunidad un buen servicio, y posicionar al Aeropuerto de Sauce Viejo a nivel país. Junto con los representantes de Santa Fe, Sauce Viejo y de las cámaras, nos planteamos generar acciones positivas y productivas para la sociedad", añadió.

Serniotti confirmó que no se están evaluando vuelos hacia otros destinos, por el momento. Ocurre que todo está atado a la llegada de la segunda ola del coronavirus, y a cómo se comporten las variables epidemiológicas. En rigor, Aerolíneas aún está con la flota reducida: hay muchos aviones que están en lo que se llama 'preservados' por la pandemia, y de a poco los va "despreservando": Eso hace que aún no haya mejores frecuencias en el aeropuerto local.

"Desde mi lugar, la misión es hacer del aeropuerto un lugar de buen servicio y, sobre todo, cuidar al pasajero. Porque si se lo cuida al pasajero (con los controles sanitarios), se cuida a su familia y a la comunidad toda, cortando una eventual cadena de contagios", cerró.