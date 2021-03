https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 8:04

7:58

Diez años sumó la parte acusadora a su pedido original, basándose en las pruebas producidas durante el debate. La defensa insiste en la absolución del imputado, así sea por el beneficio de la duda.

Alegatos finales en el juicio por presunto doble crimen en Arroyo Leyes La fiscalía pidió que se condene a 35 años de prisión a Vasilovski Diez años sumó la parte acusadora a su pedido original, basándose en las pruebas producidas durante el debate. La defensa insiste en la absolución del imputado, así sea por el beneficio de la duda. Diez años sumó la parte acusadora a su pedido original, basándose en las pruebas producidas durante el debate. La defensa insiste en la absolución del imputado, así sea por el beneficio de la duda.

Este jueves se realizó una nueva audiencia -la última antes de que los jueces tomen su decisión- del juicio contra Daniel Eduardo Vasilovski (44), acusado del doble homicidio de sus vecinos Benito Sosa y Estela Ríos, desaparecidos el 19 de diciembre de 2017 en Arroyo Leyes. Durante los alegatos finales, la fiscalía solicitó la pena de 35 años y superó así por diez la pretendida al inicio del debate, mientras que la defensa planteó la absolución por el principio "in dubio pro reo", que se traduce: ante la duda a favor del acusado.

El tribunal compuesto por los jueces Sergio Carraro -presidente-, José Luis García Troiano y Octavio Silva dará a conocer su veredicto el próximo lunes 22 de marzo, según lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial. Vasilosvki está imputado del doble homicidio de sus vecinos, y permanece en prisión preventiva desde marzo de 2018. Su defensa está a cargo del Dr. Javier Casco.

Los fiscales Omar De Pedro y Andrés Marchi hicieron un relato pormenorizado de la investigación y de los dichos de los testigos que pasaron por la sala 6 de tribunales. "No están los cuerpos" afirmaron, pero "esto no puede consagrar la impunidad cuando el homicida logre deshacerse eficientemente de ellos".

Trabajar con indicios

La falta de cadáveres a la hora de juzgar un homicidio resulta, por lo menos, inusual en la jurisprudencia argentina. Se registra tan solo una docena de condenas por delitos de este tipo y, según el conocimiento de la fiscalía, ninguna por un doble crimen.

No haber encontrado los cuerpos "nos lleva a que debamos trabajar con indicios que, por separado, no nos indican nada. Pero un indicio es un hecho del cual se puede inferir la existencia de otro".

Para la parte acusadora, de las pruebas se puede inferir que Benito y Estela "salieron a pescar pasadas las 8 de la mañana, y que llamaron a Vasilovski y atendió. Que no había nadie en la zona. Que los mató violentamente y trabajó en el claro, que cortó los cuerpos o al menos se aseguró de que no 'boyaran', y que los arrojó al río. Que escondió las cosas -pertenecientes al matrimonio-, comenzó la búsqueda y no pudo descartarlas. Que se fugó" y fue aprehendido mientras viajaba a otra provincia.

Dentro del rancho donde habitaba Vasilovski se encontraron restos de sangre humana, y los perros percibieron la presencia de fluidos, de restos humanos en descomposición. La búsqueda con canes también dio como resultado que la pareja arribó al paraje con vida. Los animales marcaron tres puntos clave: dentro del rancho, un claro a 30 metros de la construcción y la orilla del río.

Tenés que leer

"Búsqueda ineficiente"

Las pertenencias de la pareja aparecieron diseminadas alrededor del rancho, escondidas entre la maleza. Sus cañas de pescar habían sido ocultadas dentro de la vivienda, y otros objetos aparecieron en la orilla, cerca de donde se halló su lancha, que había sido hundida intencionalmente.

"La búsqueda fue ineficiente", sostuvo el fiscal De Pedro. Las condiciones del lugar, la nula visibilidad del río y la amplitud de su margen, así como la suciedad de su lecho, hicieron que el trabajo de los buzos tácticos fuera muy difícil.

A esa situación se le sumaba la "invasión" de palometas que había por entonces, y la declaración de un testigo experto que explicó la rapidez y voracidad con la que un cardumen de estos animales puede arrasar con un cuerpo humano.

A su turno, el fiscal Marchi sostuvo que "debe ser tenido muy en cuenta el comportamiento de Vasilovski, y debe ser reflejado en el monto de la pena". El acusado tenía "pleno conocimiento e intención de dar muerte" cuando atacó a sus vecinos, a quienes les guardaba rencor porque los culpaba por su falta de trabajo en el barrio.

"Las familias de Estela y Benito no tienen donde honrar a sus muertos. Vasilovski tomó el camino del ocultamiento para sus víctimas. Con cada minuto que pasa, acrecienta su responsabilidad en el hecho", señaló Marchi. De Pedro agregó que "no hubo ninguna advertencia para las víctimas, llegaron allí absolutamente indefensos", y que por todo lo probado en el debate "entendemos que la pena que corresponde a este delito es la de 35 años de prisión", sumando así 10 años a la pena solicitada al comenzar el juicio.

Un sinsentido

Los alegatos finales del defensor público Javier Casco estuvieron en consonancia con lo que viene planteando en la causa. Señaló que no se ha logrado demostrar con el grado de conocimiento "certeza" que Vasilovski haya asesinado a dos personas, y que tampoco la fiscalía ha expuesto cuál fue la mecánica del hecho del que se acusa a su pupilo. También sostuvo que "para el derecho argentino, Benito y Estela no están muertos" ya que no hay declaración de defunción.

La defensa volvió a asegurar que el 19 de diciembre de 2017 no hubo ningún tipo de contacto entre Vasilovski y la pareja, que mantenían una buena relación, y que la fiscalía "no aportó más que meras especulaciones e indicios".

Casco también sostuvo que "no tiene sentido" que se acuse a su defendido de haber desaparecido a dos personas, logrando deshacerse de sus cuerpos, pero que no pudiera deshacerse de los elementos que ellos llevaban consigo. En cuanto a esos objetos, dijo que "los puede haber llevado cualquiera" hasta el rancho.

Para el defensor, las pruebas aportadas por los guías de los perros de búsqueda no fueron sólidas. Cuestionó el trabajo realizado, tanto porque una de las ONG no contaba con personería jurídica a nivel nacional como porque el representante de la otra, con sede en Córdoba, no estableció qué protocolo utilizan para desarrollar su actividad.

Por último, Casco solicitó la absolución de culpa y cargo de Daniel Vasilovski, así fuera "por el beneficio de la duda". El próximo lunes 22 de conocerá el veredicto del tribunal.