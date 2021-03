Lagna llamó a "no partidizar el combate a la inseguridad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El nuevo ministro de Seguridad habló de continuidad, pero también de sus disposición al diálogo con los legisladores para avanzar con los proyectos vinculados a la materia. Prometió incrementar la presencia policial en las calles, e incorporación de más equipamiento.

"El peor error que se puede cometer en estos días es 'partidizar' la seguridad. La seguridad es tan importante que hay que ponerla en un cono de cristal y todos tienen que colaborar porque hace muchos años que venimos degradados en este tema", sostuvo el flamante ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

Lo hizo minutos después de asumir, en diálogo con el periodismo que lo esperaba a la salida de la Casa de Gobierno, donde se desarrolló el acto al que, inexplicablemente, no pudieron ingresar ni los cronistas ni las cámaras de los medios, y cuya difusión se canalizó exclusivamente por las vías oficiales.

Al responder las preguntas de los periodistas, Lagna agregó que "la idea es seguir profundizando el programa con mayor presencia preventiva en la calle, mayor diálogo con estamentos políticos, Ongs, vecinales... no hay que enojarse con los vecinos que plantean un problema" y agregó que "me verán mucho en el territorio trabajando, dialogando y con apoyo del gobernador".

El funcionario, ex diputado provincial en dos oportunidades, agradeció al gobernador "la responsabilidad que me da y a Marcelo Sain y a su equipo con el que estuve trabajando 15 meses en seguridad. Yo creo que eso, más la experiencia política y conocimiento del territorio, me permitirá profundizar los programas que estamos llevando adelante".

Por lo demás, Lagna se ocupó de defender a su controvertido antecesor. "Marcelo ha hecho un gran trabajo. Ha sentado las bases de una reforma policial inédita, que está en marcha. La política ha retomado el control de la policía. Si tengo que hacer una crítica a la administración anterior es que la policía carecía de control político. Esa autonomía redundó que en muchos hechos de corrupción policial que terminaron en Tribunales y que no es un relato mío".

En las calles

El primer objetivo que se planteó Lagna es redoblar la "presencia policial preventiva en las calles. Sabemos que contamos, no con la cantidad de policías que quisiéramos, pero hemos incorporado 700 agentes entre federales y provinciales en las zonas más conflictivas que son las ciudades de Rosario y Santa Fe. En los próximos días llegarán unas 260 motos. Este año, vamos a comprar 300 vehículos y mucha tecnología con los 3.000 millones que Nación nos va a proporcionar. Así que vamos a profundizar las políticas del Ministerio. Tenemos un programa. Vamos a discutir. Y espero que me reciban en la Legislatura para tratar las leyes que son tan importantes para el futuro de la seguridad de Santa Fe", se ilusionó, abriendo una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada, por desacuerdos entre Sain y los legisladores sobre cómo debían desenvolverse las conversaciones.

Destacó que "el presupuesto tiene un fuerte apoyo a Seguridad. Vamos a tener motos y tecnología en la calle y seguir capacitando a la policía" y que "hay programa, hay plan y ojalá podamos llevar adelante para llevar tranquilidad a los vecinos de la provincia". Por último anticipó que en los próximos días mantendrá sendas reuniones con los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón.

Cortar vínculos con el delito

"El 10 de diciembre de 2019 fijamos los lineamientos de trabajo para la provincia. Dejamos muy claro que tenemos el compromiso de combatir a las mafias y cortar los vínculos con el delito. Con esos lineamientos seguiremos trabajando, con esos lineamientos nos hemos esforzado todos estos meses de trabajo, en los que quiero agradecerle a Marcelo Sain por su compromiso", sostuvo Omar Perotti en la ceremonia de asunción de Jorge Lagna como nuevo titular de la cartera de Seguridad.

Al acto asistieron los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman; el fiscal de Estado, Rubén Weder; el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; y la jefa de la Policía, Emilce Chimenti; entre otras autoridades.