Isabel II deberá volver a celebrar su cumpleaños con un Trooping the Colour "reducido"

El desfile con el que tradicionalmente se festeja el cumpleaños de la monarca británica -que en 2021 cumple 95 años- iba a realizarse en Londres pero finalmente se queda, como ya sucedió el año pasado, en Windsor y en una escala menor.

El Palacio de Buckingham confirmó que las celebraciones oficiales del cumpleaños de la reina Isabel II, conocidas como Trooping the Colour, no se llevarán a cabo una vez más este año debido a la pandemia.

En un comunicado, un portavoz real dijo: "Tras consultar con el gobierno y otras partes relevantes, se acordó que el desfile de cumpleaños oficial de la reina, también conocido como Trooping the Color, no se llevará a cabo este año en su forma tradicional en el centro de Londres. Se están considerando opciones para un desfile alternativo, en el cuadrilátero del Castillo de Windsor. El servicio anual de la Liga, que suele celebrarse en junio, no tendrá lugar este año".

La tradicional celebración tiene lugar el segundo sábado de junio como el cumpleaños 'oficial' de la monarca, a pesar de su fecha de nacimiento real, desde 1748. Tiene lugar en Horse Guard's Parade by St James's Park, y en él participan más de 1.400 soldados desfilando, 200 caballos y 400 músicos que se unen al desfile festivo. Los miembros senior de la familia real se suman a la festividad a caballo y en carruajes, con miles de simpatizantes que salen a las calles de Londres para ver a su reina. La celebración culmina con un vuelo de la RAF, observado por toda la familia desde el balcón del Palacio de Buckingham. 2019 fue la última vez que Trooping the Colour tuvo esta envergadura.

El año pasado, se llevó a cabo en una escala mucho menor en el Castillo de Windsor, con la reina viendo una ceremonia militar reducida, con soldados del 1er Batallón de Guardias Galeses, que estaban de guardia en el castillo en ese momento, con la música de como acompañamiento de una Banda de la División de Hogares.