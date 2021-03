Vignatti: "Es imposible no ilusionarse con este momento de Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló de su deseo para renovar el contrato con Eduardo Domínguez y también de intentar la difícil misión de convencerlo al "Pulga" Rodríguez para que se quede. Elogió el trabajo de las inferiores y dijo que en breve anunciará importantes inversiones en el predio.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, concedió una entrevista a Deporte 9 (AM 1150) y abordó todos los temas de interés para los socios e hinchas sabaleros:

- El gran arranque del equipo: "Es imposible no ilusionarse con este momento de Colón, es indudable que el equipo está sólido, que es un buen plantel, para tener buenas expectativas hay que tener un buen plantel, está de manifiesto y tenemos que seguir así".

- La vuelta del público a las canchas: "No creería que en la definición de este campeonato se habilite, hay muchas posibilidades para el próximo si la evolución de la pandemia y la vacunación se da con la disminución de casos. Hay que ser optimistas, pienso que en el próximo torneo puede estar la alternativa. Es una opinión personal porque hoy nadie sabe nada".

- Los casos de Covid-19 en el plantel de Colón: "Lo que pasa es que hay mucho movimiento en el predio, ya no existe la burbuja como existía unos meses atrás donde era el plantel de Reserva y nada más. Hoy con la Reserva, la Liga y el femenino el flujo de gente es superior y sufrimos estas consecuencias".

- Los reclamos de ex jugadores de Colón: "Lo estamos arreglando, lo de Matías Fritzler está totalmente solucionado, ya lo terminamos. Estamos por otro jugador. Pasamos momentos difíciles como la economía del país e individualmente las personas. Pero de a poquito estamos solucionando todo. Se nos dio la circunstancia de la venta de Vigo por lo cual podemos cumplir. También con Lucas Viatri y Rafael García, estamos hablando con todos".

- La llegada del básquetbol a Colón: "Estoy muy conforme, lo que hicieron estos muchachos es muy elogiable, los resultados deportivos son lógicos, no se puede salir de la nada a pelear con otros equipos que hace muchísimos años están en esto. Todo lleva un tiempo, como se está trabajando los resultados llegarán más rápido de lo que uno piensa. No soy muy experto en el básquet pero veo que el trabajo se está haciendo bien".

- La polémica en la última Asamblea: "Se habló mucho más de lo que sucedió, se aprovechó la interna de un grupo para decir cosas que no eran las que habían sucedido. No queda mucho por decir, no hay que cometer errores que sean perjudiciales para los intereses del club".

- La continuidad de Eduardo Domínguez en Colón: "Quedamos en volver a conversar, la intención de las dos partes es seguir adelante con las charlas así que en estos días es probable que continuemos".

- ¿Se puede quedar el "Pulga" Rodríguez?: "Estamos muy contentos en ese aspecto, es como que encontró su lugar en el mundo en Santa Fe. Ojalá se pueda estirar más allá de junio, ojalá que pueda interpretar que tiene que seguir con nosotros, pero dependerá de él".

- El trabajo de las inferiores: "Esto echa por tierra las apreciaciones donde se dice que no le damos importancia a las inferiores, pero esto no solo es de Colón, es de Santa Fe. Los dos clubes de la ciudad son los que más chicos de inferiores tienen integrando el plantel de Primera, hay que resaltarlo. Pero vamos por más. Hicimos inversiones en el predio, que en cualquier momento las vamos a decir".

- La mejoría del campo de juego: "El responsable cambió, por eso se ve mejor. Cuando llegue la parte de sembrado de invierno estará mejor todavía; ahora está José Alonso a cargo".

Platense

Luego de la localía frente a los rosarinos de Central, el equipo de Eduardo Domínguez visitará al "Calamar" en Vicente López el sábado que viene (27 de marzo) desde la hora 14. Será la vuelta, después de mucho tiempo, del Sabalero que pisará el césped del histórico estadio del "Marrón" dirigido por Juan Manuel Llop.

¡Volvió Brian Fernández a puro gol!

En momentos de necesidad ante la adversidad, Ferro se convirtió en su segunda casa, en un lugar de ayuda y contención. Y él empezó a pagar esa asistencia con goles. Y con golazos, señores. Brian Fernández fue la bandera del equipo para lograr el primer triunfo de la temporada, luego del 2-0 a Morón.

De la mano de Christian Bragarnik, el nuevo asesor futbolístico del club, el delantero llegó a Caballito en busca de un lugar tranquilo para continuar su recuperación a las adicciones, un pedido de los especialistas, hecho que derivó en su salida de Colón, Y más allá de bajar de categoría y jugar en la Primera Nacional, él demuestra que es feliz con una pelota en los pies: había sido el mejor de Oeste en la caída de la primera fecha contra Güemes y, ayer, fue la gran figura del encuentro.

El Gallito comenzó mejor el partido. Sin embargo, todo cambió a partir del 1-0 de penal de Brian. Desde ahí, el Verde inclinó la cancha y justificó la victoria en su casa. La jerarquía del 10 fue demasiado para una defensa con muchas limitaciones: primero se la picó a Mansilla para meter un golazo, y después, tuvo varias situaciones para estirar la diferencia.

Hay que recordar que, siguiendo los consejos del grupo médico que lo está monitoreando a Brian Fernández en una clínica de Quilmes, todas las partes coincidieron en que el futbolista debía quedarse en Buenos Aires, postergando para otro momento su deseo de volver a Colón.

En consecuencia, los dirigentes sabaleros se pusieron a disposición de Brian Fernández y lo cedieron sin cargo, a pesar que en su momento realizaron una gran inversión para comprar la ficha del goleador. El vínculo es hasta diciembre, sin carago y sin opción de compra para la entidad de Caballito. Pero, además, hay una cláusula para una posible salida de Brian Fernández ahora en el mes de junio si es que surge algo superador para el jugador-hincha de Colón.

El llamado a elecciones

En los próximos días se deberá determinar la fecha puntual de las elecciones en el club, ya que esta comisión directiva ha vencido en su mandato y debe convocar para la renovación de autoridades. El llamado es potestad de la comisión directiva y se habla de los primeros días de junio como la fecha concreta de la convocatoria a renovación de autoridades, que debe realizarse con 60 días de anticipación. Varios clubes ya renovaron sus autoridades, caso Huracán y Vélez, que lo hará el domingo que viene. En Colón, esto se viene estirando más allá de que IGPJ autorizó asambleas y actos eleccionarios.