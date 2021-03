https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 19:01

18:58

La concejala Jorgelina Mudallel opinó que “priorizar la educación es invertir en el futuro”.

BEG Destacaron el rol del Boleto Educativo Gratuito para la vuelta a clases en la ciudad de Santa Fe La concejala Jorgelina Mudallel opinó que “priorizar la educación es invertir en el futuro”. La concejala Jorgelina Mudallel opinó que “priorizar la educación es invertir en el futuro”.

El Boleto Educativo Gratuito es una realidad en Santa Fe, la ansiada vuelta a clases presenciales se produjo acompañada por una promesa de campaña cumplida por el gobierno de la provincia, el Gobernador Omar Perotti había asumido durante el proceso electoral el compromiso de implementarlo, “estamos convencidos que la educación es el camino hacia la libertad, es la posibilidad de igualar para que haya mejores condiciones de desarrollo en todo el territorio provincial” expresa el primer mandatario santafesino.

Las inscripciones superan largamente las cien mil en toda la provincia, en nuestra ciudad se están llevando a cabo operativos barriales para facilitar el proceso de inscripción online que suman su trabajo a la oficina desmontable ubicada temporalmente en la Fábrica Cultural El Molino sobre Boulevard Galvez. La concejala Jorgelina Mudallel diariamente recorre los distintos puntos donde se realizan y señala que “este programa del gobierno provincial es un enorme impulso para que las aulas se llenen de alumnas y alumnos, y un reconocimiento al trabajo de docentes y asistentes escolares que también son beneficiarios de este derecho”.

Cabaña Leiva, Alto Verde, Villa del Parque, Santa Rosa de Lima, Villa Teresa, Centenario y San Lorenzo son algunos de los barrios donde se han realizado los operativos, Mudallel destaca la gran cantidad de beneficiarios que se acercaron, a la vez que señala la importancia de un programa tan ambicioso porque “muchas veces las posibilidades económicas marcan un obstáculo, pero en otros son la imposibilidad de asistencia, y más en tiempos de pandemia donde no son pocas las familias que necesitan acompañamiento para superar la crisis económica que genera”.

Priorizar la educación es invertir en el futuro, serán alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos los que el gobierno provincial destine de su presupuesto al Boleto Educativo Gratuito (BEG). El universo que abarca es muy amplio, estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares son quienes podrán acceder a este derecho que sin dudas es una política pública que facilita el acceso a una educación inclusiva al eliminar la barrera que muchas veces significa la imposibilidad de afrontar los gastos en transporte.

Las luchas de ayer son los derechos de hoy recuerda Jorgelina Mudallel en el marco de la semana de la memoria por la verdad y la justicia, “fueron muchas las generaciones que bregaron por la gratuidad del boleto estudiantil, la pregunta porqué no se hizo antes ha quedado en el pasado, hoy el desafío es cumplimentar su implementación para que no quede un solo lugar en Santa Fe donde los y las estudiantes no puedan llegar a sus establecimientos formativos”.

La edila enfatiza que “el BEG significa la puesta en marcha de un programa histórico, seguro van a ser necesarios ajustes y retoques, por eso es muy importante el aporte de gestiones municipales y rurales para coordinar este beneficio, y el compromiso que cada uno de los que cumplimos una función pública debemos asumir”.

“Esta vuelta al cole nos encuentra con esta promesa cumplida y también con la ayuda de la billetera Santa Fe, con un beneficio del treinta por ciento de descuento en librerías y en indumentaria escolar, una muestra cabal de donde tiene puestas las prioridades el gobierno provincial, educación y asistencia a las familias que más se vieron perjudicadas por la pandemia” finaliza Mudallel.