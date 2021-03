https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Vasco" ya piensa en el viernes contra Sarmiento

Unión: el "9" con gol está para volver; el "5" titular no llegaría

El ex delantero de Arsenal, "Juanchón" García, arrancaría desde el vamos el partido del viernes frente a Sarmiento de Junín. En el caso del "Chaco" Nelson Acevedo, ausente en Rosario, llegaría muy con lo justo y quedaría afuera nuevamente.

Tres gritos en 5 fechas. Sin dudas que Juan Manuel García es la carta de gol más importante que tiene el bloque de ataque del Club Atlético Unión y ahora sí arrancará desde el vamos contra Sarmiento de Junín este viernes en el 15 de Abril.

La felicidad nunca es completa y el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal lo sabe a la perfección. Incluso, fue el mismo entrenador rojiblanco el que ayer se quejó de la liga en estos primeros partidos con el Tate en la Copa de la Liga 2021: "Hubo partidos en los que el empate nos quedó corto". Ahora, sin ir más lejos, de cara al partido de este viernes a la noche frente a Sarmiento de Junín tiene noticias de todos los colores. Porque si bien es cierto que recupera al goleador en ataque ("Juanchón" García), tendrá que seguir esperando una fecha más para poder tener en cuenta a Nelson "Chaco" Acevedo, un jugador clave para el equipo en la zona de medios. Sin dudas que los dos que la meten (es algo en lo que los números no mienten) son Juan Manuel García y el de la pegada fina: Cañete, ex Boca. Entre los dos tienen seis goles, tres cada uno. Y en el caso del ex Arsenal no habiendo completado desde el vamos todas las planillas. Por eso será importante la vuelta del ex Arsenal, desde el mismo pitazo inicial en el estadio de López y Planes. Tenés que leer Unión: después de Sarmiento se viene un temblor importante Pero también es cierto que, más allá de la mejoría de Mauro Pittón con rodaje y minutos en campo, la baja del "Chaco" Nelson Acevedo es muy importante para el funcionamiento que pretende el "Vasco". En principio, el ex campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia se perdió la batalla con Newell's Old Boys en Rosario pero además se perdería el juego con Sarmiento de Junín de este viernes a la noche en Santa Fe. Por lo tanto, el binomio sería el mismo del Coloso: Mauro Pittón-Ezequiel Cañete. El otro punto a seguir es la evolución de Kevin Zenón, un futbolista que asustó a todos post Coloso pero que fue evolucionando más que bien en las últimas horas. Si está al ciento por ciento será titular; de lo contrario, seguirá con chances Imanol Machuca, otro elemento juvenil rojiblanco. Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Jonathan Galván y Juan Carlos Portillo; Zenón o Machuca, Mauro Pittón, Ezequiel Cañete y Nicolás Peñailillo; Gastón González y Juan Manuel García sería el posible once titular del "Vasco" para jugar este viernes a la noche frente a Sarmiento de Junín en Santa Fe. Tenés que leer Habló Azconzábal: "Hubo partidos en los que el empate nos quedó corto" Finalmente hoy, 24 de marzo, el Club Atlético Unión realizó una publicación oficial en sus cuentas oficiales de redes para todos sus seguidores: "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Porque somos un Club comprometido con la historia y la comunidad, en la Semana de la Memoria convocamos a familiares y/o conocidos de Socios y Deportistas del Club desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Comunicarse a: departamentosocialycultural@clubaunion.com.ar". Esta publicación estuvo acompañada por una imagen donde se hace referencia a lo que se recuerda en la Argentina cada 24 de marzo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

