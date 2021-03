Falleció Mario Lorenzo Nogara, un ex jugador de Unión en los 60

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.03.2021

13:18

Hizo un gol en un clásico de 1967 que terminó empatado 1 a 1.

Falleció el ex delantero de Unión, Mario Lorenzo Nogara, mendocino, quien llegó al Tate cuando consiguió el ascenso a Primera y disputó en 1967 el certamen de la máxima categoría con Miguel Angel Converti como entrenador, que ya lo había dirigido en el fútbol mendocino y recomendó su contratación.



“En Unión, donde jugué 34 partidos oficiales y marqué 7 goles, me encontré con jugadores del nivel de Victorio Nicolás Cocco, Mario Zanabria, Juan Carlos Carotti, Possenatto, Héctor Cordero y Pedro Eugenio Mansilla entre los más conocidos. A fin de año me vinieron a buscar de Atlanta y Chacarita Juniors que me querían de manera definitiva y de Vélez Sársfield que me llevaban solo a préstamo. Y me la jugué yendo a Vélez, donde en el 68 salimos campeones por primera vez”, dijo en una entrevista que se le realizó hace un tiempo.



Nogara, además, fue autor de un gol en un clásico. En realidad, en ese año que jugó en Unión disputó dos choques contra Colón. El primero terminó 0 a 0 y el segundo fue 1 a 1 con goles de Nogara y Colman.



En ese partido contra Colón jugaron Garzón; Gómez, Possenatto, Sauco y Santamaría; Zanabria, Cocco y Vitale; Asensio, Ruiz y Nogara.