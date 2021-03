Biden designó a Harris al frente de los esfuerzos para frenar el flujo de inmigrantes mexicanos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Joe Biden nombró el miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte de México y Centroamérica para tratar de detener el flujo de migración a Estados Unidos.

La decisión de Biden le da una asignación de alto perfil a su vicepresidente, una hija de inmigrantes que se ha forjado una reputación como aliada de los defensores de la inmigración. Como fiscal general de California, Harris tuvo que lidiar con una gran afluencia de menores no acompañados en la frontera del estado con México en 2014. Es una tarea que conlleva algunos riesgos políticos para Harris, un futuro candidato presidencial potencial. Los problemas fronterizos han sido un problema insoluble para varios presidentes.

Biden desempeñó un papel similar para el entonces presidente Barack Obama cuando era vicepresidente. Al asignarla a manejar los esfuerzos diplomáticos con América Central, Biden está elevando el tema de la migración como una prioridad máxima. Con solo dos meses en el cargo, Biden está luchando para manejar un creciente desafío migratorio a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, un problema que el demócrata atribuyó a las políticas "algo draconianas" de su predecesor republicano, Donald Trump, quien dejó el cargo con su muro fronterizo incompleto.

Biden dijo que Estados Unidos necesitará ayuda de México y los países del Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y El Salvador y que Harris "acordó liderar nuestros esfuerzos diplomáticos y trabajar con esos países". "La mejor manera de evitar que la gente venga es evitar que quieran irse", dijo Biden, y enumeró la violencia de las pandillas, los cárteles del narcotráfico, los huracanes, las inundaciones y los terremotos como factores que estimulan la migración. Por su parte, Harris dijo que el trabajo "no será fácil, pero es un trabajo importante, es un trabajo que exigimos como pueblo de nuestro país".

Los funcionarios estadounidenses están luchando para albergar y procesar a un número creciente de niños no acompañados, muchos de los cuales han estado atrapados en estaciones fronterizas similares a cárceles durante días mientras esperan ser colocados en albergues gubernamentales abrumados. Los altos funcionarios de la administración dijeron que el enfoque de Harris estará en las soluciones regionales y trabajará con los líderes de la región para que sea más seguro para las personas permanecer en sus países de origen y realizar solicitudes de asilo allí.

“Vamos a considerar la posibilidad de que las personas en sus países de origen en el Triángulo del Norte tengan un proceso regular y predecible de buscar asilo allí para que no tengan que emprender este viaje fenomenalmente peligroso o, peor aún, enviar sus niños no acompañados ”, dijo un alto funcionario que informó a los periodistas sobre la decisión de Harris. Otro funcionario dijo que Biden le había pedido a Harris que asumiera el cargo. Se espera que ella viaje a la región en algún momento, pero aún no se planean viajes, dijo el funcionario. También se esperan llamadas telefónicas con líderes de la región.

Desde que asumió el cargo en enero, Harris se ha estado forjando un papel como promotora clave del proyecto de ley de alivio del coronavirus de EE. UU. De Biden, la primera legislación importante que el presidente promulgó. Dentro de esa área, gran parte del enfoque de Harris se ha centrado en cómo el proyecto de ley de estímulo puede ayudar a las mujeres y las pequeñas empresas. También ha desempeñado un papel activo en alentar a los estadounidenses a vacunarse.

Si bien no ha tenido una cartera de políticas específica hasta ahora, ha tenido llamadas con líderes extranjeros, incluidos aliados clave como Francia e Israel. Sergio Gonzales, director ejecutivo de Immigration Hub, un grupo de defensa de la migración, dio la bienvenida al nombramiento de Harris y dijo que "subraya la seriedad de la Casa Blanca de Biden-Harris para abordar todos los aspectos de nuestro sistema de inmigración quebrado".