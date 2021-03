El "Pulga" viaja pero es la gran duda en Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.03.2021

Está "tocado" el de Simoca y su presencia en el once titular se resolverá a último momento, el mismo sábado antes de jugar con Platense. Este viernes, Eduardo Domínguez tiene previsto entrenar en Capital Federal.

El más buscado. Esta vez no hizo goles espectaculares; si embargo la transmisión oficial de la tele lo eligió al "Pulga" Rodríguez para cerrar desde Santa Fe. El de Simoca está más afuera que adentro del choque con Platense. Crédito: Manuel Fabatía

Está "tocado" el de Simoca y su presencia en el once titular se resolverá a último momento, el mismo sábado antes de jugar con Platense. Este viernes, Eduardo Domínguez tiene previsto entrenar en Capital Federal.

El cuerpo técnico de Colón, el cuerpo médico de la institución y el mismo Luis Miguel Rodríguez llegaron a la conclusión que, a pesar de la molestia física en el isquio, la mejor decisión es que el "Pulga" viaje con la delegación sabalera a Buenos Aires, para jugar este sábado a las 14 contra Platense en Vicente López. Más allá que se subirá al micro, PR10 es la gran duda de cara al once titular sabalero en esta séptima jornada de la Copa de la Liga.

El "Pulga", al que muchos vieron por TV en el calentamiento previo tocarse la zona mencionada, volvió a sentir una molestia en la práctica del martes. En principio, se descartó un desgarro y eso tranquilizó a todo el mundo en el puntero e invicto del fútbol argentino. Las horas de descanso y reposo hicieron desaparecer el dolor, por llamarlo de alguna manera.

Igualmente, más allá que se suba a uno de los dos micros que habitualmente usa Colón para ir a Buenos Aires, no está confirmada la presencia de Luis Miguel Rodríguez en el once titular. Por lo pronto, el DT ensayó el reducido con Nicolás Leguizamón junto a Facu Farías pensando en el binomio de ataque contra Platense.

El entrenador Eduardo Domínguez, que le pidió a los dirigentes de Colón viajar dos días antes para este partido (hará noche de jueves y viernes en el hotel donde se aloja habitualmente en Capital Federal) con el "Calamar", tiene pensando entrenar en la Capital Federal. Para ello solicitó las canchas de Boca en Casa Amarilla y, por las dudas, el césped sintético de River Plate. El Servicio Meteorológico anticipa "muchas lluvias" en todo el país para las próximas 48 horas.

Seguramente en la tarde del viernes, luego de tocar la pelotita en Casa Amarilla o en Núñez, se tomará una decisión. La realidad es que el jugador sintió esa molestia, se realizó los estudios y aparece la imagen de la distensión del isquiotibial. Pero ahora, en las últimas horas, el jugador "no sintió nada" y por eso se decidió que viaje.

A los 36 años, con tres partidos en ocho días (Estudiantes, Argentinos y Rosario Central), con una posible cancha pesada por la lluvia y con rival "rascador", la lógica indicaría "no arriesgar en nada". Pero si el jugador dice sentirse bien y no tener dolor, pedirá jugar, siendo el goleador del equipo y el jugador de moda en el fútbol argentino por la construcción de sus tantos en los últimos partidos.

En cuanto al resto del plantel, hay varias buenas noticias. Es que para este viaje, el cuerpo técnico recupera a los tres futbolistas que estaban al margen; es decir, el zaguero y ex capitán Bruno Bianchi; el todo-campista cordobés Christian Bernardi; el delantero y goleador colombiano, Wilson Morelo. La contracara es la baja de Cristian Ferreira, el chico de River, que ni siquiera viaja. A su vez, sigue marginado Rodrigo Aliendro, aislado por ser positivo de Covid-19.

Pasando en limpio, los que se suben a los dos micros para viajar a Buenos Aires pensando en Platense son: Leonardo Burián, Ignacio Chicco, Fabricio Hass, Paolo Goltz, Bruno Bianchi, Lucas Acevedo, Facundo Mura, Gonzalo Escobar, Rafael Delgado, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Eric Meza, Federico Lértora, Yeiler Góez, Santiago Pierotti, Guillermo Gozalvez, Christian Bernardi, Tomás Sandoval, Facundo Farías, Luis Rodríguez, Nicolás Leguizamón y Wilson Morelo.

Goltz, el jugador-amigo del DT

"Colón es un equipo que viene trabajando desde hace un tiempo, que tiene una manera definida de jugar y ahora nos sumamos algunos jugadores. Es un equipo que venía haciendo bien las cosas y además Eduardo (Domínguez) te da mucha tranquilidad, me sorprendió para bien por su manera de trabajar", comenzó diciendo Paolo Goltz, refuerzo de este mercado, en charla con ESPN.

"Yo soy amigo de Eduardo, pero no lo conocía como entrenador, pero en el día a día se gana el respeto de todos. Colón tiene mucho futuro, jugadores con pocos partidos que yo no los conocía, pero nos entendimos bien y los chicos jugaron muy bien y los resultados están a la vista. Logramos suplir las bajas de varios jugadores importantes", explicó el ex Huracán, Boca y Gimnasia de Maradona.

En la misma entrevista, los colegas consultaron a Paolo Goltz por este momento de Luis Miguel Rodríguez, el jugador del momento: "Lo mismo que hace en los partidos lo hace en los entrenamientos, es muy vistoso, yo le digo siempre que hace todo lindo. Siempre quiere hacer lo más difícil, por eso hace los goles, que hace. Nos da mucha tranquilidad porque en cualquier momento hace un gol o una asistencia".

Wilson Morelo, motivadísimo

"En estos días estoy más contento que niño con juguete nuevo, después de mucho tiempo empecé a entrenar con el plantel, compartir los entrenamientos con mis compañeros es lindo, estoy agotado pero feliz por todo ésto", dijo Wilson Morelo por FM Sol 91.5. "Hice 50 minutos de fútbol después de casi tres meses, me siento bien, ahora la idea es tratar de sumar entrenamientos con el equipo y estar a disposición del profe, tengo que ir de menos a más, queremos volver para quedarnos, no volver para entrar y salir, de a poco sumando entrenamientos, para si Dios lo permite, jugar 90 minutos", agregó.

"Tuve que trabajar mucho en lo mental, el ser humano tiende a frustrarse o desesperarse, como siempre lo digo, Dios nos da paz. Ya pasó el tiempo más duro y difícil, estoy contento de volver con mis compañeros, compartiendo una práctica, ahora quiero desde el lugar que me toca, estar y apoyar, comenzar a sumar minutos para poder estar a punto y jugar un partido completo", agregó el goleador cafetero.

"Es mucho más fácil volver cuando un equipo viene bien como pasa con Colón, muchas veces los que están afuera o lesionados son solución, tenemos la tranquilidad de que el equipo está bien, con un cuerpo técnico inteligente, que sabe lo que puedo rendir y donde me puede utilizar, pero lo que más quería era volver con el grupo. De aquí para adelante todo va fluyendo, lo haré con toda la felicidad del mundo", dijo Wilson.