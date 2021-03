https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un debutante con proyección Atlético Arroyo Leyes llegó para quedarse La institución, pegada a la Comuna de Arroyo Leyes, desembarcó en la Liga Santafesina este año, proveniente de la Liga Regional Paivense, y está llena de ilusión en este nuevo desafío. La institución, pegada a la Comuna de Arroyo Leyes, desembarcó en la Liga Santafesina este año, proveniente de la Liga Regional Paivense, y está llena de ilusión en este nuevo desafío.

De la mano de la Comisión Directiva y la propuesta de algunos de sus jugadores de Primera, Atlético Arroyo Leyes, a cargo de Ezequiel Verdinelli y Santiago Miranda, se sumó a la segunda división de la liga y aspira a tener una buena participación en su primera experiencia en el fútbol de la ciudad.

"Todo esto fue impulsado más que nada por el pedido de los socios, de la Subcomisión de fútbol y algunos jugadores de Primera. Si bien la idea era entrar a la liga solamente con Primera y Reserva, cuando se corrió la voz hubo una demanda de inferiores, que querían participar también, y decidimos entonces entrar con 8 categorías (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, además de la Primera y Reserva). A mitad de año se van a sumar también las categorías de Inferiores Mayores (04, 05 y 06)", afirmó Kümei Fernández, presidenta del club, quien aprovechó también para agradecer el trabajo y el apoyo de los padres de las divisiones inferiores, que hicieron todo lo posible para sostener la actividad en estos tiempos tan difíciles para todos.

Contó además que, desde la CD y la Subcomisión de Fútbol, al mando de Luis Miguel Saba, tienen planificado que para el próximo año el plantel superior esté conformado casi en su totalidad con la primera camada de chicos formados en el club, ya que ahora el mismo se encuentra conformado en su mayoría por jugadores de experiencia y gran trayectoria. "La idea es que le vayan dando lugar a esta nueva camada y, por primera vez, tengamos a los chicos que se criaron acá representándonos en la Liga Santafesina."

Atlético Arroyo Leyes es una institución que se conformó en 1998 y que, en 2016, se reestructuró con una nueva Comisión Directiva, a cargo de Kümei y otros miembros fundadores del club. Una de las particularidades que tiene el club es que está al mando de un joven equipo de trabajo, con nuevas propuestas, proyectos, con iniciativa, con una impronta diferente al resto. En su momento la Comisión estaba integrada por 14 miembros y hoy ampliaron ese cupo a 20 y modificaron el Estatuto para llevarlo a paridad, con 50% de mujeres y 50% de hombres, una de las tantas propuestas que hacen a este equipo de trabajo diferente. Un club que no sólo se quedó con su equipo de fútbol, sino que también les dio espacio a otras actividades para atraer todo tipo de gente, como por ejemplo Básquet (equipo que pertenece a la Asociación Santafesina), Natación, Voley, Hockey, Kick Boxing, Boxeo, Zumba y actividades recreativas para los chicos más pequeños, entre otras.

En dialogo con El Litoral, Kümei comentó que, como a todo el mundo, el 2020 fue un año complicado y que frustró muchos de los planes que tenían en mente. Pero destacó que también fue un año de aprendizaje y que abrió nuevas oportunidades para reconectarse con sus socios y, además, poder sumar algunos nuevos debido a la cantidad de gente que decidió instalarse en Arroyo Leyes. "Aprovechamos el año pasado para acomodar varias cuestiones administrativas, para trabajar en la comunicación interna del club entre todas las actividades, de hecho, estamos trabajando con una Comunicadora Social que se encarga de administrar todas nuestras redes, empezamos a hacer cursos de comunicación, que para nosotros es muy importante. Estuvimos cerrados 3 meses aproximadamente, luego presentamos el protocolo para la reanudación de las actividades y arrancamos con casi todas".

Además, la máxima mandataria del club se mostró optimista ante la posibilidad de un nuevo receso de la actividad deportiva en la ciudad, y aseguró que ahora "están mejor preparados", que tienen una buena base y todo un trabajo de redes para no perder el "feedback" con los socios y agregó que, en su opinión, "la actividad física no se va a volver a suspender, ya que el ámbito de los clubes, por lo general, no fue un foco de contagios". Agradecemos a Luciano Barroso.

FICHA PERSONAL

Nombre: Kümei Fernández.

Fecha de nacimiento: 10/01/1989 (Arroyo Leyes).

Cargo en el club: Presidenta.

Profesión: Empleada administrativa.

Sueño: que el vecino de Arroyo Leyes se apropie del club.

