Asamblea virtual Mercosur: diferencias y cruces entre Fernández y Lacalle Pou

Este jueves se realizó una cumbre virtual de jefes de Estado para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur. La ceremonia fue encabezada por el presiente argentino, Alberto Fernández y contó con la participación de sus pares de Paraguay, Miguel Abdo Benítez; del Brasil, Jair Bolsonaro; del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce; y de Chile, Sebastián Piñera.

A su turno, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió al Mercosur "flexibilizar" sus reglas para que los países puedan avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques. "Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Creemos que es bueno iniciar diálogo y sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no capitalizan estos acuerdos generan frustraciones", dijo.

"El acuerdo con la Unión Europea... allí tenemos una dificultad. Se ha trabajado muchísimos años y todavía falta camino por recorrer, que hoy nos genera cierto escepticismo. Y tenemos que sincerar ese proceso para ver si vamos a llegar a buen puerto", dijo el uruguayo.

"¡Es el momento para avanzar juntos! Obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional. Lo que no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización", sentenció Lacalle Pou.



El presidente de Argentina salió al cruce del charrúa. "Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", afirmó Alberto Fernández.

En tanto, Bolsonaro realizó un corto y formal discurso, en el que pidió implementar las medidas necesarias para facilitar la inserción del bloque en las "cadenas mundiales de valor" a través de "reglas que valoren el clima de negocios".

Esas palabras se explican en un contexto en el que Brasilia redujo -en los últimos días- aranceles de importación "de manera unilateral, que complican a los socios del bloque", según explicaron fuentes gubernamentales argentinas.