Maradona inmortal en Colón: mural gigante en el Cementerio

Nació como una idea de Oscar Falomir, conocido artista sabalero. Estará ubicado en calle Rodríguez Peña, en el acceso a la Platea Este del Brigadier López.

Los caminos de Diego Armando Maradona y Colón se cruzaron muchas veces en el fútbol argentino. Como si hubiera algo marcado, una hermosa gambeta del "10" con el destino.

Desde esa frase de "Maestro, me da su camiseta" a Hugo Villarruel, admirando el juego de "Villita". O el día que comentó: "Si en ese partido del '81 en cancha de Colón no salto, Wermer me corta en mil pedazos y me tira adentro del foso". O como cuando volvió, contra Colón, ese día en La Bombonera, con el pelo pintado y la discusión celestial con el "Huevo" Toresani.

Hasta que un día aceptó el desafío de ponerse la camiseta de Colón en un partido de estrellas y hasta hizo un gol con la sangre y luto en el Cementerio de los Elefantes.

Ese Diego inmortal será más inmortal todavía en el Cementerio de los Elefantes. Es que el conocido artista santafesino y sabalero, Oscar Falomir, decidió hacerle un tributo popular al más grande de todos los tiempos.

Y ese tributo, uno más, será en el propio Cementerio de los Elefantes. El mural gigante con la cara de Diego Armando Maradona ya "vive" en Colón. Está ubicado en calle Rodríguez Peña, en el ingreso de la Platea Este del estadio Brigadier López.

"Esto es todo a pulmón, no juntamos todavía toda la pintura necesaria. Recién ahora juntamos unos pesos, porque el dibujo ya lo tenía en mente desde hace tiempo", cuenta su hijo Gastón Falomir en charla con El Litoral.

El desafío es mayor y muy emocionante: "hay un sueño de pintar ídolos de la historia de Colón, la gente del barrio está muy entusiasmada".

Por lo pronto, Oscar Falomir y un grupo de amigos sabaleros arrancaron con el mural de Diego Armando Maradona.

El "10", que alguna vez se puso la sangre y luto, será inmortal en el Cementerio de los Elefantes.

"La idea es sumar a los ex jugadores de COLÓN del barrio, como Ploto Gómez, Pedro Pablo Pasculi y la Chiva Di Meola...", explicaron a El Litoral

El mural de Pasculi, ex Colón y campeón del mundo en México 86, será el siguiente y estará al lado del de Maradona