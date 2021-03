https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.03.2021 - Última actualización - 17:16

17:03

Selección argentina de fútbol sub 23

Argentina perdió 3 a 0 ante Japón en el segundo partido preparatorio para los Juegos Olímpicos

La Selección de Fernando Batista no pudo con el combinado Japones , sufrió dos goles calcados y cayó 3-0 en el estadio de Kitakyushu.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Selección argentina de fútbol sub 23 Argentina perdió 3 a 0 ante Japón en el segundo partido preparatorio para los Juegos Olímpicos La Selección de Fernando Batista no pudo con el combinado Japones , sufrió dos goles calcados y cayó 3-0 en el estadio de Kitakyushu. La Selección de Fernando Batista no pudo con el combinado Japones , sufrió dos goles calcados y cayó 3-0 en el estadio de Kitakyushu.

La selección argentina de fútbol sub 23 cayó derrotada este lunes por Japón por 3 a 0 en el segundo partido amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos que se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto en Tokio.

El equipo de Fernando Batista fue superado con claridad por el conjunto nipón en la ciudad de Kytakyushu, donde no logró repetir el buen juego demostrado el viernes pasado cuando se impuso 1 a 0 ante el mismo rival en la capital japonesa.

En el primer tiempo, Japón dominó las acciones con el despliegue físico y la velocidad de sus jugadores y le impidió al equipo argentino generar situaciones de gol. Tenés que leer Fernando Batista dio la lista definitiva del seleccionado Sub 23 que jugará amistosos en Japón

Sin llegadas claras y sin poder habilitar nunca a Adolfo Gaich, Argentina terminó perdiendo la primera parte por 1 a o con un gol de Hayashi sobre el final tras un pase de Kubo entre los defensores centrales argentinos.

En el complemento el local acentuó su dominio y en apenas cinco minutos aumentó a 3 a 0 el marcador con dos goles calcados de su capitán Itakura, que derrotó al arquero Jeremías Ledesma de cabeza luego dos tiros de esquina ejecutados por su figura, Kubo, que juega en el Getafe y pertenece al Real Madrid.

Argentina cerró de esta manera su gira con vistas a la competencia olímpica, cuyo programa será sorteado por la FIFA el próximo 21 de abril.

Los 16 clasificados son Argentina, Japón, España, Francia, Rumania, Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Brasil, Nueva Zelanda, México y Honduras. Tenés que leer Batista tiene el equipo definido para enfrentar a Japón

El torneo de fútbol de los JJ.OO. tendrá lugar del 21 de julio al 7 de agosto en las ciudades de Tokio (Estadio Nacional y Estadio Olímpico), Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama.







Síntesis



Japón: Tani; Itakura, Machida, Hara y Koga; Seko, Kubo, Soma y Tanaka; Meshino y Hayashi. DT: Akinobu Yokouchi.



Argentina: Jeremías Ledesma; Kevin Mc Allister, Nehuén Pérez, Nazareno Colombo y Alexander Bernabei; Hernán De la Fuente, Santiago Ascacibar y Santiago Colombatto; Lucas González, Juan Brunetta y Adolfo Gaich. DT. Fernando Batista.



Goles: PT 45min Hayashi.ST. 22 y 27 min Itakura.



Cambios: Fernando Valenzuela por De la Fuente, Matías Vargas por Colombatto, Bejamín Rolheiser por Brunetta y Enzo Cabrera por Gaich en Argentina. Tagawa por Hayashi, Miyoshi por Kubo , Mitoma por Soma y Watanabe por Tanawa en Japon. Amonestados: Lucas González y Fernando Batista (DT)

Arbitro: Srikrshina Coimbatorte (India).

Estadio: Ciudad de Kytakyushu. Con información de Télam