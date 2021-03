Scioli: "Bolsonaro en la intimidad es diferente, incluso diría que es introvertido y tímido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex vicepresidente sorprendió con las afirmaciones que hizo sobre el presidente brasileño, que se muestra crudo y autoritario en las redes sociales.

Daniel Scioli, el embajador de la Argentina en Brasil sorprendió al revelar que la personalidad del mandatario brasileño difiere de la figura autoritaria, verborrágica y sin filtro que se muestra a diario en la televisión y en la radio.

"Bolsonaro en la intimidad es diferente. Incluso diría que es hasta introvertido y tímido. Al menos esa sensación es la que me llevé del primer encuentro que tuve con él", contó el ex vicepresidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en diálogo con el programa "Fuego Amigo", emitido en Canal 9.

Respecto de aquella primera visita que le hizo, Scioli confió que se trató de una "fuerte charla" y que hasta creyó que lo echaría del lugar. "Me dijeron que tenía que ir de frente y ser sincero con él. Por eso, le dije: '¿Me vas a ayudar o no? Vengo con el mandato de mi presidente que quiere trabajar junto a tu Gobierno. Pensé que me iba a abrir la puerta y me iba a mandar de vuelta a la Argentina", relató.

Y continuó: "Enseguida comprendió. 'Los últimos 15 años tuvimos 50.000 millones de dólares de déficit con Brasil, no voy a buscar que te compremos menos, sino que te vendamos más. Tenemos todos estos productos que no pudimos vender', le dije. Y me respondió: “¿Bueno, por dónde querés empezar?”. Después, vi a uno por uno a todos sus ministros, porque él me lo facilitó", añadió.

Además, el representante argentino en Brasil remarcó que le aconsejó a Bolsonaro que "ambos países juntos, se van a recuperar más rápido" y le pidió que dejara la ideología de cada Gobierno de lado.

Es que las tensiones en la relación entre Alberto Fernández y Bolsonaro comenzaron incluso antes de que el argentino se convirtiera en presidente, en diciembre de 2019. Luego de las elecciones, el mandatario brasileño utilizó sus redes sociales para, fiel a su estilo, atacar a la izquierda y aventuró, en ese momento, que en la Argentina iba a comenzar el "zurdaje".

Por su parte, Fernández respondió: "Es un racista, misógino y violento". El trato se recrudeció luego de que el actual presidente de argentina visitara en la cárcel de Curitiba a su amigo y ex presidente Lula da Silva, quien está políticamente enfrentado con Bolsonaro.

No obstante, la pandemia de coronavirus y la crisis sanitaria que afecta especialmente al país vecino obligó a establecer lazos de consenso entre la Argentina y Brasil. Así fue como a fines de noviembre de 2020, Fernández y Bolsonaro mantuvieron el primer encuentro virtual, donde coincidieron en la necesidad dejar "las diferencias" y potenciar "todos los puntos de acuerdo".

"Le dije (a Bolsonaro) que a él le conviene una Argentina estabilizada y ordenada. Porque Brasil es importante para nosotros, pero nosotros somos muy importantes para Brasil. Somos el tercer socio comercial, junto a China y Estados Unidos", agregó Scioli.