Martes 30.03.2021

Por "vicios procesales"

Casación anuló el fallo que revocó la domiciliaria a Boudou y por ahora no volverá a la cárcel

Se ordenó dictar una nueva resolución sobre si le corresponde o no al ex vicepresidente continuar con el beneficio de la prisión domiciliaria.

La Cámara Federal de Casación anuló este martes por "vicios procesales" el fallo que revocó la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou y ordenó dictar una nueva resolución sobre si le corresponde o no mantener ese beneficio, mientras cumple su condena en el caso Ciccone.



La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país que hizo lugar a una apelación de la defensa de Boudou, condenado a cinco años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la exCiccone Calcográfica, según el fallo.



Los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma ordenaron que se revea el fallo dictado en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal 4, por lo cual Boudou seguirá por ahora con arresto domiciliario.



Casación dispuso "reenviar las actuaciones a su origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas, se dicte un nuevo pronunciamiento" sin "emitir opinión en cuanto al fondo de la cuestión".



En el fallo los camaristas sostuvieron que hubo "vicios procesales" cuando se revocó la prisión domiciliaria el 30 de diciembre pasado y ordenó dictar un nuevo fallo.



Por otro lado, en la sentencia se recordó que Boudou está "próximo a cumplir el tiempo requerido para acceder a la libertad condicional".



Boudou está condenado por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública". Con información de Télam

