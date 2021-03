"Quiero verte muerta" le dijo a su ex el penitenciario que intentó matarla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hombre permanece tras las rejas desde enero de 2020 por la tentativa de femicidio de la madre de sus hijos, a quien golpeó salvajemente frente a los menores. Este martes se realizó una nueva descripción de los delitos atribuidos, luego de que la víctima y sus hijos declararon en cámara Gesell.

"Ya estás condenada y yo también, vos muerta y yo preso", le escribió a la madre de sus hijos meses antes de intentar asesinarla. Este martes se modificó la imputación al penitenciario detenido en enero del año pasado por tentativa de femicidio. Sucedió luego de que se recepcionaran los testimonios de la víctima y tres de los cinco hijos que tiene en común con su agresor.

El penitenciario Carlos Walter Maranzana (37) está imputado como autor de "lesiones leves dolosas calificadas" en perjuicio de su ex pareja y de una amiga de ella, "amenazas coactivas" a su ex y "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género". Este último motivó que quedara en prisión preventiva a principios de enero de 2020.

La "nueva audiencia imputativa" llevada a cabo este martes al mediodía fue solicitada por la fiscal de Homicidios Cristina Ferraro, y presidida por el juez Pablo Ruiz Staiger. La defensa técnica está a cargo del abogado particular Pedro Busico. En la misma se realizó una nueva descripción de los hechos atribuidos.

Violencia

Así, a Maranzana se lo acusa de haber golpeado a la madre de sus hijos y a una amiga de ella la mañana del 9 de mayo de 2019. Las mujeres estaban dentro de un automóvil, que era conducido por la pareja de la amiga, dentro del cual las atacó a puñetazos. La peor parte se la llevó su ex, que sufrió contusiones y escoriaciones múltiples en el rostro, contusiones en el cráneo y ambos antebrazos, y escoriaciones en la zona del cuello. En tanto la amiga terminó con múltiples golpes en la cabeza.

Estas "lesiones fueron cometidas en un contexto de violencia de género, ya que implicaron la aplicación de violencia física y verbal en contra de dos mujeres, y el ataque fue motivado en la conflictiva relación de pareja, siendo tal violencia sistemática y constante" señaló la fiscal Ferraro.

Momentos después de la agresión física, el penitenciario amenazó a través de mensajes de Whastapp a su ex pareja con el objetivo de que no concurriera al domicilio donde ambos convivían con sus cinco hijitos. Para amedrentarla, utilizó frases como "con quien vengas estará muerta también", "no vengas por tu bien", "te mato y voy a vivir en paz, en la cárcel pero en paz… Quiero verte muerta", y "ya estás condenada y yo también, vos muerta y yo preso".

Su propiedad

Unos siete meses después, la mañana del 3 de enero de 2020, el penitenciario acudió a la casa de barrio Estanislao López donde vivía su ex pareja junto a sus hijos y la agredió brutalmente. Ingresó sin autorización y, luego de preguntarle si estaba saliendo con otra persona, comenzó a golpearla.

En frente de los niños, le propinó puñetazos y cuando logró reducirla la pateó. Culminó el ataque utilizando una botella de vidrio, que rompió contra la cabeza de la mujer. Su accionar se vio interrumpido por la intervención de una sobrina de la víctima, y de los hijos de ambos, que lograron sacarlo del lugar y dar aviso a las autoridades.

"El ataque se inscribe en un contexto de violencia de género, caracterizado por antecedentes previos de violencia física y psicológica ejercida por Maranzana contra su ex pareja en forma sistemática y permanente", sostuvo la fiscalía. El penitenciario actuó con la "creencia" de que ella es un objeto de su propiedad, "lo cual expone el contexto de violencia basado en una relación desigual de poder y de subordinación y dominación de él hacia la mujer".