Por María del Carmen Villaverde de Nessier La palabra, la vida y la lectura Debemos volver a las fuentes para compartir el sentido profundo de dos fechas claves del mes de abril: el 2, Día Internacional del Libro Infantil, en homenaje a Andersen; y el 23, Día Mundial del Idioma, en homenaje mundial a Cervantes.

Comencemos por una opinión de Fernando Savater. "No es cierto que se lee menos que en otras épocas, lo que pasa es que cada vez hay menos lectores exploradores".

Sí, desde la llamada Literatura Infantil (nada menos que la base del encuentro universal con la Literatura, desde lo diacrónico y lo sincrónico, ya expuesto en mis libros), hay que seducir a la niñez, con los adultos y la sociedad entera, sin "vendas" ni "discriminaciones".

El ámbito natural de la lectura está en el inicio de la vida de cada uno, como en la historia del hombre desde la diacronía. Si no se cumplió con esto que es el punto de partida, la batalla contagiosa y de progresivo apasionamiento por la propia palabra, puede darse por vencida.

No nos dejemos envolver por máscaras pasajeras de algún momento de la sociedad, esas máscaras no duran, pasan, no pueden sostenerse, son observaciones aparecidas por el "rabillo del ojo" sin contemplación ni análisis socio-científico valedero.

La cultura que se nos viene encima no es nunca una masa informe que se manipula como una masilla, y que suele soportarse solamente por las "máquinas" de archivos impuestas como "cuasi antologías profundas del conocimiento", electrificadas, luminosas, cuadradas o rectangulares. La tecnología, sin el sentimiento activo del ser humano, no podrá cambiar sola el ritmo del mundo, sí, combinada con inteligencia dialógica en lo que hace a la sociedad y su progreso.

Ya decía Voltaire: "Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de todos en todos los países".

Dice también Vicente Mateu, doctor en filosofía y letras: "La irrupción de la cibernética, muy importante por cierto, y de sus fascinantes desarrollos ha producido un fuerte impacto en la lengua, en lo particular y en lo social, desarrollando un spanglish que usa la base lexomática del inglés a la que se van añadiendo las variaciones morfológicas propias del español: chatear- formatear- escanear…, creándose el sistema de conversación nuevo como fue 'chatear', con solo estar conectado a internet…".

Preguntemos entonces si todos, todos, tienen en todas partes esta posibilidad.

Las conversaciones se han vuelto públicas, no siempre coincidentes con las propias características del cotidiano canal oral, tampoco el escrito, incluso el pragmático, procurando "de una" convencer al interlocutor para que acepte tal o cual propuesta o cambio, sin análisis desde ningún punto de vista.

Una imposición en tal caso se transforma en agresión, produciendo un sentimiento de ira y/o de dolor.

De allí que la convicción, es tan importantes y en ella entre de lleno la amistad, lo que Borges ve tan estimulante en Martín Fierro y don Segundo Sombra.

Así es como la Literatura Infantil y Juvenil y el idioma que usamos son tan valiosos para llegar a "amar " y respetar la palabra en la lectura, tema que nace por pasiones, sentimientos primeros, asombros, maravillas, terrores. Los primeros sonidos fueron maneras de reproducir acontecimientos vividos con todos los sentimientos difíciles de aplacar por puras imposiciones. Cada nueva situación nos va llevando por una desconocida realidad que sentimos y recreamos a la vez en forma personal y universal. Nos dijo concienzudamente Ivonne Bordelois: "No se comenzó por razonar sino por sentir".

De allí la importancia de partir de lo cercano para luego universalizarnos, ya clásico eslogan de algunos de mis libros y conferencias, logrando que la expresión: "no entiendo", propia de tantos actos de lectura desprovistos de gestos, tonos y referentes motivadores, desaparece tantas veces de los labios inexpresivos de la infancia, la juventud y casi toda la comunidad hablante.

En algunas experiencias particulares realizadas en todo el ámbito provincial y regional, como ya lo expusiera, reconocí verdaderos mártires de la palabra-imagen desmedida y desajustada, masificada, con deslumbramientos pasajeros y /o mentirosos.

Volvamos entonces a las fuentes y las consultas con idóneos que permitirán revisar con sumo interés, temas como: leer, entender, comprender, opinar...

Estaremos entonces preparados para compartir el sentido profundo de dos fechas claves del mes de abril: el 2, Día Internacional del Libro Infantil, en homenaje a Andersen; y el 23, Día Mundial del Idioma, en homenaje mundial a Cervantes. Toda la fuerza "sensacional" (de todos los sentidos) en fechas de tan profundo alcance formativo y cultural, desde El Quijote, lo más sustantivo, lo que nos hermana, un espejo donde se refleja el ser desde el pensar y decir, en lo diacrónico y en lo sincrónico del diario vivir, es nada menos que la Palabra.