Sain, el MPA y los "celos"

"Hay algunos que quieren seguir discutiendo cosas para atrás mientras estamos en una nueva etapa en la instancia de seguridad”, dijo este miércoles el gobernador.

Omar Perotti se refirió este miércoles a la situación que se vive con el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que pidió volver a su cargo al frente del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el gobernador dijo que hay celos de parte de personas a las que no identificó porque ocupó un cargo en el Ejecutivo, dijo que hay "mucha licencia política dada" y apuntó contra el Frente Progresista: hay muchos ex funcionarios integrando el sistema judicial en la provincia".

"Hay algunos que quieren seguir discutiendo cosas para atrás mientras estamos en una nueva etapa en la instancia de seguridad. Me parece que hay celos contra alguien que estuvo en la función pública con un cargo político y pide volver al que concursó... Hay mucha licencia política dada y cada uno volvió a su lugar. Y hay muchos ex funcionarios integrando el sistema judicial en la provincia. Tenemos que hacer un análisis parecido para las situaciones: creo que aquí es una instancia de otro poder, nosotros creemos que tiene que darse y funcionar de la mejor manera", dijo en diálogo con la prensa.

"Hacia adelante - continuó el gobernador- estamos con una etapa en que podemos contar con más agentes, donde tenemos la posibilidad de desplegar una acción de prevención que se tiene que reforzar día a día. En pocos días más vamos a tener la incorporación de motos que van a generar mayor capacidad de despliegue y velocidad".

Finalmente, sobre el tema seguridad, dijo que cree que "vamos a tener un primer semestre de incorporación, no solamente de elementos de protección como chalecos y armas sino también de tecnología. Eso es lo que le preocupa al vecino, cómo día a día podemos cuidarlo mejor, cómo podemos recuperar la presencia en las calles".