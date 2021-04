https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara alta distinguió por su trayectoria a diario El Litoral, a LT9 y LT10 en un acto en el que se habló tanto de esos medios de comunicación, como del periodismo y del Poder Legislativo.

En el Senado santafesino Homenaje a El Litoral La Cámara alta distinguió por su trayectoria a diario El Litoral, a LT9 y LT10 en un acto en el que se habló tanto de esos medios de comunicación, como del periodismo y del Poder Legislativo.

El diario El Litoral así como las emisoras radiales LT9 y LT10 recibieron un homenaje de la Cámara de Senadores de Santa Fe.

Del mismo modo, contaron con un reconocimiento por su trayectoria periodística los cronistas parlamentarios Mario Cáffaro y Luis Rodrigo, quienes se dirigieron a la Cámara para agradecer y reflexionar sobre el periodismo.

Foto: Pablo Aguirre

El cuerpo destacó la trayectoria de esos medios y recordó los respectivos aniversarios que –por la pandemia- no pudieron oportunamente ser distinguidos, por lo que se decidió celebarlos durante una sesión especial, este miércoles 31 de marzo.

El acto contó con la presencia de legisladores, autoridades y representantes de los medios de comunicación homenajeados a raíz de diversas iniciativas aprobadas por el cuerpo.

Por El Litoral recibieron esas distinciones la editora Magalí Suárez y el secretario de Redacción, Néstor Fenoglio, en tanto que en representación de LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, su director Julio Schneider; y en nombre de LT9 Radio Brigadier López, su director Ricardo Dupuy.

Al comenzar la ceremonia, el senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) saludó “a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante la encomiable tarea de informar a la ciudadanía” y destacó: “Esta cámara de senadores tributa este reconocimiento a medios tan importantes, algunos ya llegaron al centenario de vida, otros están camino a eso. Nosotros seguiremos acompañándolos y garantizando la libertad de expresión en la provincia”.

Foto: Pablo Aguirre

A su turno, el senador Rubén Pirola (PJ-JDP-Las Colonias) resaltó “la importancia de lo que significan estos medios para quienes vivimos en el centro norte de la provincia, que nos criamos escuchando LT9 y LT10 y leyendo El Litoral. Significan la posibilidad de estar en el interior de cada una de las familias expresando las miradas y los pensares de los santafesinos y las santafesinas”.

Foto: Pablo Aguirre

En el acto, representantes de El Litoral, LT 10 y LT 9 recibieron diplomas con la Declaración de Interés por parte de la Cámara de Senadores a los aniversarios 102, 89 y 96, respectivamente, además de tres acuarelas pintadas por el artista santafesino Gustavo Pueyo.

En representación de LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, su director Julio Schneider, agradeció el reconocimiento, y reflexionó: “Años como el 2003, 2007 y el último que pasó fueron algunos de los que dejaron en claro que la actividad los medios de comunicación es esencial”. Asimismo destacó el compromiso de dicha radio “a seguir trabajando con responsabilidad y pluralidad, como la democracia requiere”.

Mientras que en nombre de LT9 Radio Brigadier López, el director Ricardo Dupuy expresó: “Hay puntos de encuentro entre esta institución, el Senado de la provincia, y los medios de comunicación porque son dos instituciones marcadas por la democracia y así deben seguir”.

En tanto que el secretario de Redacción de El Litoral, Néstor Fenoglio, destacó que “estos tres medios hemos recorrido la mitad de la vida institucional del país” y también marcó puntos de referencia entre el Senado y los medios: “ustedes abrevan en sus comunidades, recogen las demandas y las transforman en proyectos, debates y leyes que vuelven a la comunidad para mejorar la calidad de vida de todos. Nuestro mandato también es bucear en nuestras comunidades y hacer ese camino de ida y vuelta virtuoso con nuestros lectores, oyentes, vecinos”. Finalmente, agradeció el reconocimiento y aseguró: “apostaremos a seguir por el camino del diálogo franco y constructivo”.

Foto: Pablo Aguirre

El cierre del acto estuvo a cargo de la presidenta de la Cámara, Alejandra Rodenas. “Si hay algo que me gustaría rescatar hoy en el recinto es el rol de la prensa libre y de la palabra. Porque no siempre el periodismo y la política la honran, entonces tal vez sea un momento para que hagamos una reformulación de nuestro rol”, afirmó.

La vicegobernadora argumentó que “esto no es generalizar ni a los medios ni a los políticos ni las políticas, pero en este estadío pandémico, en esta especie de bisagra que el mundo nos ha puesto, es tiempo de replantearnos qué podemos para que ese pacto que tenemos aquellos que hemos sido electos por el voto popular y aquellos que deben honrar la palabra para cumplir con uno de los mandatos más importantes que tiene la república, que es la publicidad de los actos de gobierno, sea una construcción entre todos y todas”.

“Hagamos un re-pacto para que la idea de verdad y transparencia sea más genuina y nos reconcilie con la sociedad, porque a veces no nos creen y si no nos creen es por algo. No los estoy exhortando a nada que no sea consolidar el rol de las instituciones, porque solo con ellas vamos a poder transitar los desafíos que tenemos por delante”, concluyó.