Pucará y el desafío de recomponer su semillero

Con Carozo Mir y Walter Álvarez a cargo de los primeros eslabones, el club de barrio Transporte quiere volver a posicionarse como productor de futbolistas.

Por Javier Díaz

La clave del éxito supo ser clara para el Pucará de otros tiempos. La formación de jugadores que se iniciaron con la camiseta del "cacique" y dieron que hablar llegando a lo más alto del fútbol nacional e incluso internacional.

Hoy la realidad es otra, pero la intención de volver a las fuentes está. Así lo hizo saber el presidente Gabriel Amarilla quien celebró la incorporación de dos hombres de experiencia como Claudio "Carozo" Mir y Walter Álvarez para hacerse cargo de la escuelita y la predécima, respectivamente.

-Pasó un año para el olvido, ¿cómo lo encontró este 2021 a Pucará?

-Fue un año para olvidar, pero gracias a Dios arrancamos este 2021 bien económicamente. En parte fue por todo el trabajo que se hizo en los años anteriores para sanear las cuentas del club y ordenarlo institucionalmente. Es cierto que en enero y febrero se generan algunas deudas que tiene que ver con el funcionamiento del día a día, pero esas se comienzan a saldar cuando empieza la Liga y ya estamos en esa dirección.

-Se está viendo cierta renovación, sobre todo en lo que tiene que ver con los técnicos que trabajan en el club?

-Sí, eso es algo que ya habíamos programado para el año pasado y se fue haciendo progresivamente. La idea era hacer una reestructuración trayendo técnicos recibidos ya que sobre todo en las inferiores había más papás que colaboraban que entrenadores. Empezamos un nuevo proyecto con "Carozo" Mir a cargo de la escuelita, que nos parece algo muy atinado porque su experiencia y trayectoria va a permitir que los chicos tengan una buena base desde el primer momento que ingresan al club. A él se suma la llegada del ex jugador de Unión, Walter Álvarez, para continuar ese trabajo en la predécima.

-¿Es una apuesta fuerte al semillero del club?

-Exactamente. De todas maneras hay que tener en cuenta que esto es un trabajo a largo plazo que seguramente empezará a dar sus frutos en unos cuatro o cinco años, eso es lo que hemos hablado con Mir y Álvarez. Dependerá del trabajo que se vaya haciendo y la calidad de jugadores que se vayan sumando.

-¿Hoy Pucará cuenta con un coordinador para el fútbol juvenil?

-Sí, lo tenemos a Omar Rodríguez en esa función y la idea es sumar alguien más. Pero no es fácil por las posibilidades económicas que tiene el club. Queremos sumar alguien con experiencia profesional, pero la cuestión de los costos es una dificultad. Nosotros lo vemos como una inversión económica más que como un gasto así que en cuanto podamos se va a hacer.

-¿Cuántos chicos y chicas tienen hoy practicando?

-Entre inferiores y escuelita tenemos unos 230 chicos y en el fútbol femenino unas 40 jugadoras porque este año se está apostando a sumar la Reserva.

-¿Y qué otras actividades se desarrollan actualmente?

-Pese a ser un club en el que su actividad principal es el fútbol, este año este año se decidió comenzar a abrir su oferta deportiva e incorporamos a las mamis hockey. Además, dentro del salón se realiza patín, pero en este caso no depende del club sino que está tercerizado. Lo que rescato como positivo es que durante mucho tiempo Pucará fue un club con presencia prácticamente exclusiva de varones pero hoy eso está cambiando.

-Volviendo a la actualidad económica, ¿cómo impacta en el club la situación actual, siendo que a muchas familias les debe costar cumplir con el pago de la cuota o el aporte que les pidan?

-Sí, es una situación difícil. Nosotros tenemos unas 320 o 350 cuotas fijas que son las que se les cobran a los jugadores y jugadoras de las distintas categorías. De todas maneras a muchos les cuesta cumplir por eso este año decidimos que entre las distintas categorías manejen el bufet y que el dinero que recaudan lo destinen al club, sea al pago de cuotas o a la compra de materiales. Después, en lo que respecta a los socios activos, el número es cada vez menor.

Aportes

"De parte del gobierno provincial no recibimos ningún aporte, más allá de que tuvimos alguna propuesta y ya presentamos la documentación, lo mismo a nivel nacional. De parte del Municipio tuvimos algún subsidio, pero no alcanza, siempre hay necesidades", afirmó Amarilla.

Campaña de pelotas

El presidente del club indicó que actualmente se está realizando una campaña para comprar pelotas. Quienes quieran realizar su aporte pueden contactarse al 0342-155663735. También se pueden acercar a la secretaría del club, que se encuentra abierta de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

Pucará, de puertas abiertas

El presidente Amarilla resaltó la importancia que tiene para las instituciones de barrio el aporte de personas y empresas que se sientan interesadas en sumarse a colaborar.

"Todo el mundo tiene siempre las puertas del club abiertas, nunca se le dijo que no a nadie. Sean socios, ex jugadores, empresas. De hecho constantemente estamos convocando a ex jugadores que salieron del club porque muchas veces los chicos no tienen ni idea de la cantidad de jugadores que salieron de acá, por eso nos sirve que se acerquen aunque sea a dar una charla", indicó el dirigente.