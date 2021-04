Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trasladar las ferias

RAQUEL GROSSI

"Quiero denunciar por ruidos molestos que provienen de una feria realizada en un cantero público lleno de gente, sin distanciamiento social. Ponen música fortísima, que hacer vibrar las ventanas. La gente agolpada parece no tener miedo de contagiarse Covid. La municipalidad no debería autorizar estas ferias frente a viviendas residenciales, deberían trasladarlas hacia Av. Almirante Brown, frente a la Laguna, que está más ventilado y alejado de las viviendas. O a la Costanera Este que no hay casas de familia. Es mi opinión. Gracias".

Llegan cartas

Hidrovía, congruencia y federalismo

LUIS EDUARDO BONOMO

Definición de Hidrovía: vía fluvial (generalmente un río), que puede ser utilizada para navegar con embarcaciones acorde a su tamaño y profundidad.

Exactamente eso es lo que se ha hecho en el Rhin y el Misisipi para lograr el progreso de los países más evolucionados del mundo, y son los ejemplos seguidos en la elaboración del proyecto santafesino, en nuestro Paraná-Paraguay.

Hacemos un llamamiento a todos los funcionarios, políticos y ciudadanos santafesinos y ribereños. Se está planteando, a nivel local, una antinomia entre Hidrovía y soberanía, que no sabemos a qué intereses responde y que solo podemos justificar por la ignorancia, o el desinterés, en ilustrarse sobre el proyecto gestado en nuestra ciudad. Solo así puede entenderse la posición de algunos ciudadanos del interior, más aún cuando su desarrollo fue publicado por El Litoral.

Rosario, que tiene poder independiente, y unilateral, para resolver sus problemas, hizo lo necesario para privatizar sus embarcaderos, obras y costos de dragado; relegando al puerto público a funciones casi decorativas, y, por supuesto, todas las vías navegables están dirigidas al Sur, hacia a la capital: lo contrario de federal.

El proyecto Hidrovía provincialista, generado en Santa Fe, promueve la navegación de Santa Fe al Norte; integrando a todas las provincias y localidades ribereñas que, aunque no tengan puertos, van a poder embarcar y desembarcar containers, por la posibilidad que brindan las barcazas auto descargables contempladas en el proyecto; proyecto que prioriza el respeto al ambiente, y contempla la ecología, la biodiversidad y la naturaleza, en todas sus manifestaciones; adaptando las naves y el funcionamiento a la naturaleza y al ecosistema y no la naturaleza a las acciones del hombre.

Así, sin alterar la naturaleza, ni agredir el ambiente, se generarán beneficios a todas las poblaciones ribereñas, a todo el país, sus habitantes y al bien común, ya que permitiría el transporte de sus mercaderías, sin afectar al ambiente y a un costo 30 veces menor que el transporte terrestre.

No confundir con lo que se promueve en la capital, con grandes costos en obras e inversiones, distintas agresiones a la naturaleza y al ambiente y decisiones unilaterales. Es extraño que algunos santafesinos, no estén del lado del federalismo, la ecología, y el bien común.

Discernir, elegir una opción, comprometerse y accionar por el bien común.