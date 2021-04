La policía ya conoce la causa del accidente de Tiger Woods

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las autoridades aseguraron que hay “problemas de privacidad” que le impiden hacer públicos los detalles. Debe esperar la autorización del golfista, que se recupera en su casa.

La policía de Los Ángeles concluyó la investigación sobre el accidente que sufrió a fines de febrero Tiger Woods y logró determinar la causa del choque, que le provocó al golfista varias lesiones en su pierna derecha. Aunque los detalles del hecho no se harán públicos, al menos por ahora. Es que según informó Alex Villanueva, sheriff de ese condado, hay "algunos problemas de privacidad" a la hora de develar dicha información.

"Tenemos el contenido de la caja negra, lo tenemos todo. La investigación está completa, firmada, sellada y entregada. Sin embargo no podemos hacerla pública sin el permiso de la persona involucrada en la colisión. Hemos hablado con Tiger Woods y sus allegados y si renuncian a esa privacidad, divulgaremos en forma completa todo lo relacionado al accidente", explicó Villanueva.

Hace un par de semanas, el portal estadounidense TMZ publicó que fuentes policiales le habían confirmado que no había indicios de que el golfista hubiera apretado el freno de su auto cuando cuando se salió de la carretera ni que hubiera dejado de pisar el acelerador. La posición de los investigadores de mantener los resultados de su trabajo en secreto no hizo más que reforzar esa teoría de que el ex número uno no hizo nada para evitarlo.

El accidente ocurrió el 23 de febrero cerca del límite entre Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, en el estado de California, cuando el vehículo en el que viajaba Woods se salió de la carretera, chocó contra el borde de la ruta y luego contra un auto, lo que lo hizo dar varias vueltas en campana antes de terminar volcado a decenas de metros.

El ganador de 15 Majors sufrió fracturas abiertas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas adicionales en los huesos del pie y del tobillo. Fue trasladado rápidamente a un hospital de la zona, donde fue operado y hoy continúa su recuperación en su casa.

De acuerdo a las primeras pericias, "no había evidencia de ningún impedimento" y cuando llegaron al lugar los primeros policías y el personal médico para atenderlo, Tiger "estaba lúcido, sin olor a alcohol, sin evidencia de ningún medicamento, narcótico o algo por el estilo que se estuviera cuestionando".

"Iba a una velocidad relativamente mayor a lo normal. Debido a que es cuesta abajo, se inclina y también hace curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente", había comentado Villanueva en ese momento. Y hasta se animó a pronosticar que Woods no enfrentaría cargos penales.

La policía tuvo acceso más adelante a la caja negra del auto, que almacena datos como la velocidad antes de cualquier impacto y si el conductor presionó o no el freno o el acelerador. Esa información le permitió a la policía de Los Ángeles cerrar la investigación. Aunque habrá que esperar para saber si las conclusiones finales coinciden con aquellas primeras que hablaban de un accidente.