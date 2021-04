https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No estuvo contra Platense

"Pulga" Rodríguez: "Estoy diez puntos para jugar"

El delantero aseguró haberse recuperado de su lesión, por lo que estaría en el once titular de Eduardo Domínguez para el partido del domingo ante Argentinos.

Luis "El Pulga" Rodríguez, una de las figuras de Colón y de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, aseguró hoy que está "bien" para el partido contra Argentinos Juniors como local, por la octava fecha de la zona 1 del torneo. "Estoy bien, estoy diez puntos. Yo quiero estar a disposición del entrenador, después él va a decidir quién juegue y quién no", dijo el delantero a la salida del entrenamiento. Tenés que leer El Pulga pasó a la historia junto al Bichi y a Gigliotti El de Simoca no estuvo en la victoria 3-1 frente a Platense por una distensión fibrilar en el isquiotibial, aunque espera que Eduardo Domínguez lo meta entre los once titulares. "Trabajamos día a día, porque sabemos lo que queremos, y tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos que tenemos cosas que mejorar, y potenciar lo que hasta ahora venimos haciendo bien. Somos un equipo que trabaja muy duro, que entiende a la perfección el mensaje del técnico. Vamos por ese camino y ese sueño", destacó Rodríguez. Tenés que leer Billetera Santa Fe: Colón suma incluso perdiendo En el caso de contar con "El Pulga", el entrenador removería a Facundo Farías, en el segundo cambio en relación al conjunto que celebró en Vicente López. El otro cambio sería Wilson Morelo por el lesionado Nicolás Leguizamón. El equipo formaría con Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Gonzalo Piovi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Facundo Farías o Luis Rodríguez y Morelo.