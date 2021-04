https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 04.04.2021

18:37

Fue 0 a 0 ante Argentinos Juniors

Un punto que suma para Colón

El “Sabalero” y Argentinos Juniors no se sacaron ventajas a lo largo de los 90 minutos en un encuentro que no tuvo muchas llegadas. Al “puntero” Colón le sirve para seguir sumando.

Por Juan Moncada SEGUIR Quizás, en otro contexto escribiríamos sobre un partido en donde el punto no sirve, pero no es este el caso, ya que este Colón sigue con amplia ventaja sobre sus perseguidores y como se vienen dando los resultados, casi como que tiene la clasificación asegurada. En esta oportunidad el “punto” de local en un partido muy cerrado… suma. Primera parte En el arranque el “Bichito” sorprendió por derecha, primero con Javier Cabrera que habilitó a Gabriel Carabajal y este, por entre las piernas de Rafael Delgado, a Lucas Ambrogio que encaró a Burián rematando cruzado y afuera. Daba la sensación que el equipo visitante se plantaba mejor en el terreno rojinegro. A los 15 minutos una pelota que recuperó Argentinos Juniors en el medio de la cancha, rápidamente salió el disparo largo para Cabrera que por derecha llegó al fondo y sacó un centro pasado, por la otra punta apareció Elías Gómez quién dejó en el camino a Garcés rematando al primer palo, el balón pegó en la cara externa de la red. GALERÍA HD Mirá las fotos de Colón - Argentinos La más clara Dos minutos después el “Pulga” recibió de espaldas, aguantó la pelota, tocó hacia atrás y el pelotazo (de Aliendro) para la llegada libre de Erick Mesa, el lateral sacó un remate desde lejos (el balón rozó una pierna) que dejó estático al arquero del “bichito”, el tiro pegó en el travesaño picó y salió en lo que fue la situación más peligrosa para Colón en la primera etapa. Superados los 20 minutos el partido seguía siendo parejo, pero Colón había adelantado un poco más sus líneas, por izquierda apuró Escobar en una salida defectuosa de Argentinos y la pelota terminó los pies del “Pulga” Luis Miguel Rodríguez quien intentó, de primera, tirarla por encima del arquero pero el balón se fue lejos del segundo palo. Un ratito después llegó el turno de Argentinos y desde un lateral, provocando un rechazo de la extrema defensa sabalera, la pelota que le quedó a Elías Gómez dentro del área y el lateral sacó un disparo que se fue desviado ante la atenta mirada de Leonardo Burián. Sensible baja Federico Lértora, fue a pelear una pelota en el medio y el esfuerzo terminó en una lesión muscular que lo dejó afuera del partido, su lugar lo ocupó Christian Bernardi. Argentinos Junior insistió mucho por su sector derecho y fue Javier Cabrera el abanderado, pero la mayoría de las jugadas terminaron en centros donde pudo resolver bien la defensa “sabalera”. Poco a poco se fue cayendo el partido, que si bien en ningún momento tuvo un gran ritmo, al menos ofrecía algunas llegadas de ambos lados. Los equipos comenzaron a prestarse la pelota y con el correr de los minutos comenzó a tornarse aburrido. Tenés que leer Colón y Argentinos no se sacaron diferencias Sobre el final Dos errores consecutivos sabaleros, primero el “Pulga” recibiendo de espaldas encimado por Miguel Torrén, la pelota terminó en un remate de Jonathan Gómez (tras haber encarado Coronel a Goltz) que logró contener Burián sin problemas. Enseguida Burián jugó para Goltz, pero el entrerriano se la regaló a Carabajal quien se adelantó unos metros, para sacar un remate esquinado que con mucho esfuerzo el arquero local pudo mandar al tiro de esquina. Espinoza marcó el final de la primera etapa donde se pudo apreciar un primer tiempo muy parejo, arrancó un poco mejor la visita, poco a poco Colón lo fue emparejando, tuvo una situación muy clara, como lo fue la de Mesa que rebotó en el travesaño y sobre el final nuevamente Argentinos llegó y en base a dos errores propios de los jugadores locales casi se pone en ventaja. En definitiva el 0-0 refleja lo que pasó en los primeros 45 minutos en la calurosa jornada santafesina. El complemento Salieron los mismos 22 que terminaron la etapa. La primera situación clara fue a los 14 minutos y fue para Colón, una desatención de la defensa visitante y desde un lateral largo para que gane en velocidad Bernardi, que se metió en el área ganándole a los defensores para quedar cara a cara con Leandro Finochietto, el volante se quedó sin ángulo y el “1” achicó bien mandando la pelota al corner. A los 19 ingresó Wilson Morelo por Facundo Farías y Santiago Pierotti por Alexis Castro, pero no cambió nada, en un encuentro donde todo pasaba por el medio (sin que ninguno de los dos prevaleciera sobre el rival) y prácticamente se jugaba sin arcos. Antes de la media hora, Gabriel Florentin habilitó a Cabrera, pero la oportuna salida de Burián desactivó el peligro, enseguida llegó una nueva chance, cuando el propio Florentín encimó tres defensores sabaleros y habilitó a Pucheta, pero el delantero la tiró a la tribuna cuando estaba mano a mano con Burián. Fue sin dudas lo más peligroso del equipo de Milito. Una de Colón No pasaba mucho, pero un buen pique de Bernardi, que aguantó la pelota y esperó la llegada de Gonzalo Escobar, derivó en un centro, que de “palomita”, Pierotti alcanzó a rematar, el balón terminó en las manos de Finochietto. Domínguez decidió reemplazar a un golpeado y cansado Aliendro (hizo un gran trabajo en el medio) para el ingreso de Yeiler Goez. El juego siguió siendo parejo y con el correr de los minutos ambos se fueron conformando, por lo que no se produjeron más llegadas, estampando el 0-0 definitivo. Colón no tuvo la eficacia de otras tardes (en realidad llegó muy poco) y como situación más peligrosa aparece el remate en el travesaño de Eric Mesa, mientras que la visita que llegó un poco más tuvo una muy clara (Pucheta dentro del área cara a cara con Burián) pero asimismo no hizo más que el “sabalero” para merecer llevarse la victoria. El empate fue justo y Colón con la ventaja acumulada termina sumando y haciendo negocio.