¿Qué pasa con la cancha?: ¡se quejaron los jugadores!

Hay cuestiones que son repetitivas y "cansadoras" en el Mundo Colón. Como si fueran el cuento de la Buena Pipa, sin final. Y el caso puntual del pésimo estado del campo de juego es uno de ellos. Sólo que esta vez, más allá de la muy mala imágen que reflejó la transmisión oficial de la TV a todo el país, fueron los propios protagonistas directos (los jugadores) quienes se quejaron abiertamente. Algunos, como el "Pulga" Rodríguez o Wilson Morelo, a través de gestos de disconformidad. Y en el caso de Paolo Goltz, un acierto total como refuerzo de la mano de Eduardo Domínguez, lo hizo en declaraciones abiertas a la tele: "No nos favorece el campo". A la hora de analizar lo que dejaron los 90 minutos contra Argentinos Juniors, con el 0 a 0 en Santa Fe, Paolo Duval Goltz expresó: "No es lo que pretendemos, pretendemos ganar, más de local para hacernos fuertes. El primer tiempo fue malo de nuestra parte, el segundo tiempo cambiamos un poco pero no fue lo que pretendemos. Faltó más posesión, más juego en campo rival". Al toque, el ex zaguero de Gimnasia y Esgrima de La Plata, elegido por Diego Armando Maradona como refuerzo del "Lobo", habló del mal estado de la cancha de Colón: "No es excusa pero hacíamos las cosas lento, el clima estaba pesado y la cancha estaba pesada y más lenta de lo normal, eso hace que el juego sea más lento y con los jugadores que tenemos no nos favorece". Tenés que leer "Pulga" Rodríguez: "Estoy diez puntos para jugar" Sin dudas, por lo que se ve desde arriba y los jugadores "sufren" desde abajo, la cancha está mal. Todo lo que trascendió en las últimas horas fueron rumores, nada oficial. Se habla, por ejemplo, de un contrapunto entre los responsables y el cuerpo técnico. Es que el "Barba" pidió entrenar en el Brigadier López (siempre lo hace en el predio) y, supuestamente, le dijeron que no era lo más conveniente por una cuestión vinculada al sembrado y posterior corte, donde todo apuntaba al domingo. A pesar de ese pedido, la idea del "Barba" fue pisarla igual, algo que se viene transformando en un pedido sistemático de los jugadores al cuerpo técnico: quieren ir más seguido al estadio, fundamentalmente los días previos a jugar de local como ocurrió esta semana contra Argentinos Juniors. "La cancha está en transición, recibimos el césped después de malas decisiones anteriores con la cancha. La gramilla estaba contaminada con "kikuyo" y había una mala implantación. Se decidió sembrar estos días y la práctica del jueves fue contraproducente, porque el pasto nuevo estaba creciendo. Eso la desmejoró notablemente, vamos a utilizar estos 15 días para intentar recuperarlo de la mejor manera posible", explicaron desde el área a cargo dentro de lo que es la estructura de trabajo en el Club Atlético Colón. La realidad es que, más allá del sembrado y del "pisoteo", hace tiempo que el césped del Cementerio de los Elefantes ya no es lo que era, lo que en algún momento fue ejemplo de alfombra, en uno de los estadios más imponentes del interior de la Argentina, con capacidad para 40.000 y que fue sede de Copa América, test-match internacional de rugby y eventos internacionales. Es cierto que en el medio hubo renuncias, despidos y cambios importantes en el material humano del área referido: el mantenimiento del césped en el estadio Brigadier López. Ojalá que para la fecha 10, luego de visitar a River en la 9 y cuando le toque venir a Godoy Cruz Antonio Tomba a Santa Fe, se pueda ver una mejoría en serio. Por ahora, el césped no está a la altura del imponente estadio y mucho menos de la gran campaña de Colón en esta Copa de la Liga. Es uno de los aspectos en los que "se hace agua" y no se presta la debida atención y presupuesto. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

