Pensar políticas para el Pro

Respeto entre poderes, defensa de la libertad así como de la propiedad privada entre los ejes centrales. Carlos Castellani preside el grupo en la provincia y en esta capital el responsable es Alberto Bottai.

La Fundación Pensar se define como un espacio dispuesto a la elaboración de políticas públicas a favor de una Argentina democrática, moderna, justa y sostenible en el largo plazo y para ello busca generar un pensamiento activo y comprometido que promueva instituciones políticas, sociales y económicas sólidas. También apuesta a integrar al país en el plano interno y mundial, a fin de tener un futuro mejor y con más oportunidades.

Con filiales en las diferentes provincias, ahora desde la conducción santafesina a cargo de Carlos Castellani, empezó la apertura en cinco grandes ciudades y ayer fue el turno de Santa Fe donde fue presentado Alberto Bottai como responsable. Alejandro Mandolessi en Rosario; Esteban Boyle en Venado Tuerto; Mauricio Basso en Rafaela y Emiliano Pietropaolo en Reconquista son las cabezas en las diferentes zonas.

Castellani le explicó a El Litoral que Pensar "es una usina de ideas para desarrollar el territorio provincial, apoyar a los candidatos locales y a los provinciales en programas de gobierno". Vinculada al PRO fuerza cuando llegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la presidencia con Mauricio Macri utilizó mucho recurso humano formado en esa institución.

En los últimos meses, la fundación volvió a cobrar protagonismo. "El objetivo es tener herramientas para ayudar a los candidatos del espacio y para que cuando lleguen a gobernar una localidad o la provincia, o sea funcionario, tenga un norte, una capacitación, un programa" agrega Castellani.

Diputado provincial, diputado nacional por Santa Fe, vicepresidente del Banco Nación, Castellani es un empresario del rubro maquinaria agrícola que divide su tiempo entre la fábrica que da empleo a 230 personas y la política. Destaca la voluntad de empresarios de sumarse a la discusión de la cosa pública. "Es importante sumar ideas, sumar gente a la política", acota.

"Los principios básicos son trabajar para los que poderes se respeten unos a otros; defensa de la libertad; de las instituciones, de la actividad privada y de la propiedad privada como generadoras de empleo genuino, de riqueza genuina". Valoriza Castellani que su ciudad -Las Parejas- casi no tiene desocupación. "Es un pueblo de mucho laburo y esto es lo principal para la sociedad, para los propios gobiernos que reciben los impuestos de alguien que genera su propia riqueza. Tener empleo es diferente a tener un plan".

Los otros ítems de la fundación es discutir ideas sobre educación, seguridad pública, salud uniendo a pensadores y dirigentes políticos.

Vicentin

Por cautela, Castellani pide no opinar aún sobre la actuación del directorio del Banco Nación que integró como vicepresidente en el caso Vicentin. Dice estar dolido por las críticas que se hacen desde sectores opositores; señala que todavía no está concluida la investigación interna y espera que el paso del tiempo esclarezca la actuación que, no duda, estuvo sujeta a derecho.

Fisfe pidió reforzar los protocolos

Ante el agravamiento de la emergencia sanitaria derivada por la segunda ola de Covid, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) emitió una declaración donde por un lado, recuerda a los asociados y no asociados, la imperiosa necesidad de reforzar la aplicación de todos los protocolos implementados desde marzo de 2020, que hicieron posible en articulación conjunta con autoridades nacionales, provinciales y locales, que fuera de las primeras actividades habilitadas, "lo que coadyuvó a una rápida recuperación del sector y del empleo industrial".

Asimismo, solicitó a las autoridades de los distintos niveles que eviten medidas restrictivas que afecten el trabajo y la producción, priorizando la normalidad a los fines de estabilizar los índices de crecimiento conforme las pautas presupuestarias y estimaciones de las principales consultoras.

"En la industria nacional -y de nuestra provincia en particular- hemos demostrado durante 2020 y lo seguimos demostrando hoy en el día a día, que hemos tomado todos los recaudos para generar ámbitos laborales cuidados y protegidos. Para avanzar hacia un ciclo económico que convierta a la política industrial y a las mejoras de productividad en activos del país, resulta fundamental sostener el nivel de actividad actual; y comenzar a construir un escenario de reactivación económica sustentable, y la recuperación del nivel de empleo formal en general e industrial en particular es el desafío más importante" afirma.

Un sector pujante

Castellani es titular de la firma Apache, especializada en sembradoras y en algún tiempo fue presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola que reúne a empresarias santafesinas, cordobesas y bonaerenses. Son unas 1.100 empresas entre productoras de implementos agrícolas y otras dedicadas a los autopartes de esos productos. La mayoría de ellas están radicadas en territorio santafesino con eje en el dpto Belgrano, más Caseros, Rosario y General López.

"Nuestro productor se ha especializado y la siembra directa es una realidad. La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y no puede ser que haya hambre en el país", se lamenta.

Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), muestran el boom por el que atraviesa la industria de la maquinaria agrícola, con una suba de ventas interanual de sembradoras, implementos y tractores en el último trimestre del 2020, de un 35%, 26,7% y 2,6% respectivamente. La facturación de maquinaria agrícola en el mismo período significó un incremento de 32.010,4 millones de pesos, un aumento de 89,3% en relación con el mismo trimestre de 2019.

Para Castellani esto es fruto de dos años de buenas cosechas, del aumento de los precios de cereales y oleagionosas, de la decisión del productor de invertir y hacer reserva de valor con máquinas, con compras a plazo. No obstante aclara que en los 64 años de su empresa tuvieron muchos buenos años y muchos malos. Hoy, en Apache tienen vendida la producción para los próximos 6 meses.

Destaca además que el sector viene exportando maquinaria agrícola en los últimos años y en el caso particular sus mercados son Bolivia, Uruguay y Sudáfrica.