Martes 06.04.2021

11:15

Detectan abusos sexual, golpes y situaciones de abandono. Patricia Chialvo, secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, advirtió que en el último tiempo recrudecieron las situaciones de violencia y que con la vuelta a clases se empezaron a visibilizar más. Hay 900 niñas, niños y adolescentes institucionalizados; y unos 300 chicos en familias solidarias.

Números alarmantes Hay maltrato en el 90% de los casos que llegan a la Secretaría de la Niñez

Una niña de 2 años y su hermanito de 4 terminaron internados en el hospital de niños "Orlando Alassia", tras una feroz golpiza que les propinó su padrastro. Ante este hecho lamentable, El Litoral consultó a Patricia Chialvo, secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, para conocer qué situación actual refleja la violencia infantil en Santa Fe.

"Más del 90% de las situaciones que ingresan a la Secretaría de Niñez tienen que ver con maltratos, que involucra abusos sexual, golpes y negligencia que pueden considerarse situaciones de abandono", sostuvo la secretaria. Al consultar a Chialvo acerca de la intervención en cada caso, indicó: "Cuando las situaciones llegan a la Comisaría de la Mujer y a los ámbitos de la salud, cuando no hay familiares cercanos que puedan hacerse cargo de la situación convocan a la Secretaría de la Niñez. Ahí es cuando tomamos las ´medidas de protección excepcional`, y separamos a los chicos de su vínculo familiar".

Para ejemplificar este tipo de intervención, la funcionaria marcó el caso grave de un bebé de un mes de vida de Santo Tome que está con muerte cerebral en el hospital de niños Alassia, que no llegó a tener difusión en los medios.

"Hubo un ocultamiento en este caso de la mamá. Puede ser por distintas razones, que esté atravesando violencias de género, y eso la condiciona para denunciar el otro problema. Cuando se entiende que los familiares no pueden hacerse cargo de la situación de los niños, nosotros tomamos la medida de enviarlos a familias solidarias, si son muy chiquitos, y si no van a centros residenciales, hasta tanto se resuelva la situación", comentó la secretaría de los Derechos de la Niñez, y agregó que hay casos en que los niños tienen abuelos que podrían hacerse cargo pero "quieren tener certeza de que no van a ser víctimas también de violencia por la persona que está cometiendo el delito contra los chicos. Tenemos que tener ciertas garantías para esas personas que se van a hacer cargo", señaló.

Actualmente, la Secretaría de la Niñez de Santa Fe tiene contabilizados al momento 900 niñas, niños y adolescentes institucionalizados; unos 300 chicos en familias solidarias; y otros que quedan a cargo de otros familiares. "Estamos trabajando con la Subsecretaría de Salud y Educación de Niñez para hacer un registro único", resaltó Chialvo.

Con la vuelta a clases, más visibilización

La flexibilización de las restricciones por la pandemia de Covid-19 hizo que los más chicos regresen a su vida social y con ello a tener mayor contacto con personas ajenas a su círculo familiar.

"Los chicos cuentan lo que les pasa cuando están en ámbitos públicos. Estuvieron prácticamente un año sin tener el contacto social y solo estuvieron con su familia, que es donde ocurren las vulneraciones intrafamiliares. A partir de esta vuelta a clases hay un mayor índice y se visibilizan los casos de violencia infantil, los chicos empiezan a contar lo que les pasa", aseveró Chialvo.

Además comentó que durante la pandemia (época de aislamiento) "tuvimos situaciones, pero a partir de la apertura se han agravado y son muy difíciles de prevenir. Hay casos que están atravesados por las historias de vida de las personas que cometen violencia, como el consumo de determinadas sustancias que recrudecen la violencia, o que han sufrido violencias en su niñez o adolescencia, entonces decimos que se ´repite la historia` en su crecimiento".

Línea de atención

A nivel nacional está habilitada la línea 102 para realizar llamados a este servicio telefónico gratuito y confidencial que brinda un espacio de escucha, contención y orientación para niños, niñas y adolescentes y también realiza intervenciones, de manera conjunta con otros organismos del Estado, ante situaciones de vulneración de sus derechos.

"La línea 102 podría funcionar muy pronto en la provincia de Santa Fe. El tema tiene que ver que llegan todo tipo de denuncias y no siempre tiene que ver con una intervención, sino con dar consejos o sugerencias. Lo que nosotros tenemos son teléfonos de urgencia en Santa Fe, Rosario como en las seis delegaciones, que están vinculados con la Policía, Salud y servicios asistenciales, y sólo ingresan los llamados en los que hay que intervenir", indicó la referente de la Secretaría.

Los teléfonos habilitados en Santa Fe para denunciar violencia infantil son: 342-155145520; y 341-153217392.