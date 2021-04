https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Chefpeare” es un espectáculo de humor bilingüe, que pretende divulgar la obra del “bardo inglés” de un modo accesible. Incluye a dos chefs que preparan platos de una carta “shakesperiana”. Escrita por Verónica Peteán y Pedro Peterson, tendrá una función este sábado a las 21 en la Sala Marechal de Santa Fe.

Teatro Abordar a Shakespeare sin solemnidad

“Chefpeare. Recetas teatrales del bardo inglés” es un ejemplo de la ductilidad de los clásicos. Es que el espectáculo que se presentará el sábado a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal de Santa Fe (San Martín 2020) promueve la divulgación de las obras de William Shakespeare. Pero los creadores, Verónica Peteán y Pedro Peterson, lo hacen de una manera sencilla y sobre todo divertida. ¿Cómo? A través de dos chefs que, en una propuesta bilingüe pero accesible para los que no hablan el inglés, preparan las recetas del afamado chef “William The Chef”. Haciendo una analogía entre escribir y cocinar, irán representando escenas de las obras shakespearianas, a pedido del público.

Clásicos en quince minutos

Verónica Peteán contó a este medio que la idea de cruzar a Shakespeare con el humor para difundir su obra tuvo efectos inesperados. “Pedro y yo no sabíamos que estábamos haciendo humor hasta que en el día del estreno el público comenzó a reír y no paró”, aseguró. “Primero vino Shakespeare, y la intención de contar sus historias completas, de principio a fin, pero de una manera resumida. Queríamos contar la historia de ‘Romeo y Julieta’, o de ‘Hamlet’, y que esto no nos lleve más de 15 minutos. Además, queríamos alejarnos del estilo solemne con el cual se suele asociar a Shakespeare”, señaló.

Al ser una puesta en la que sólo intervienen un actor y una actriz, ambos deben interpretar varios diferentes personajes. “Un simple colador en la cabeza, o utilizar un pinche de cocina como bastón ya era marca suficiente para dejar en claro que entraba un nuevo personaje. Entonces, ahí apareció el ritmo, y fue el ritmo lo que trajo al humor. Durante la obra ambos chefs accionamos velozmente, como en una cocina, hay una danza que ordena el trabajo, por momentos muy picante, y por momentos nos gusta bajar el fuego y saborear”, contó Verónica.

Obras y sabores

Las obras que se tomaron como base para crear el espectáculo fueron las más cercanas al gusto de los autores: “Hamlet”, “Otelo” y “Romeo y Julieta”. “Por un tiempo, también trabajamos mucho con las muertes y las diferentes maneras de morir que propone Shakespeare. El paso siguiente fue seleccionar las escenas, fragmentos, o personajes más relevantes. Para esta versión decidimos ‘cocinar’, una Pasta de Romeo y Julieta, con salsa pesto rosso, y un Turrón de Otelo como postre. Esto acompañado de un canapé de bienvenida y un soneto de despedida”, apuntó la actriz.

Aventuras idiomáticas

La decisión de forjar un espectáculo bilingüe estuvo siempre presente en el horizonte de los artistas. Sobre todo porque Verónica es profesora de Inglés y Pedro conoce perfectamente el idioma. “Regionalmente no hay propuestas de este estilo, por lo que seríamos los primeros que se aventuran en esta propuesta. Es una manera también convocar nuevos espectadores al teatro. Academias e Institutos de Idiomas en general e inglés en particular, profesores y estudiantes”, remarcó la actriz.

Otro objetivo que se propusieron los creadores de “Chefpeare” es que el inglés no sea un impedimento para quienes no conocen el idioma. “Decidimos que todos los fragmentos de Shakespeare queden en inglés, y en cambio, los pasajes, los hilos conductores entre diferentes escenas, y lo que sucede entre los chefs y el público sea en un español afrancesado. El resultado es muy rico sonoramente y cumple su función. Las historias se entienden perfectamente y por momentos, el público disfruta de escuchar a Shakespeare en su idioma original”, destacó Verónica.

Rodaje

El espectáculo se estrenó en noviembre de 2019 y la prevista en la Sala Marechal será la octava presentación en salas. “Estamos muy felices con las repercusiones, recién comenzamos a andar y sentimos que vamos cosechando grandes logros. Por ejemplo, hemos sido elegidos para participar del “X Festival de Shakespeare Argentina 2020”, además hemos sido seleccionados por el INT para participar del “Encuentro Regional de Teatro 2021”.

Ficha técnica

La dramaturgia del espectáculo está a cargo de Verónica Peteán y Pedro Peterson, quienes también actúan. La música está a cargo de Ariel Contreras, el vestuario es de María Betania Sartore, los objetos escenográficos de Sergio J. Arjona y las fotografías son de Nahuel Beade, Natalia Pauloni y Darío Rosas.