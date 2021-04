Mejoran los accesos a escuelas en los barrios Santa Rosa de Lima y Atilio Rosso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de tareas de ripiado que permitirán que vuelva a circular el transporte público y el ingreso al Jardín Municipal “Atilio Rosso” y a la Escuela Borruat. Además, se trabajará en otros sectores del Suroeste, como Villa del Parque y Barranquitas Sur.

Con el objetivo de garantizar el acceso a los establecimientos educativos en los barrios de la ciudad, el intendente Emilio Jatón recorrió este martes los avances en la colocación de ripio que realiza la Municipalidad. En esta ocasión, las obras de ripiado se llevan adelante en inmediaciones de la Escuela Borruat de Santa Rosa de Lima y frente al Jardín Municipal del barrio Padre Atilio Rosso.

Cabe recordar que el municipio ya lleva invertidos $ 7.400.000 para la adquisición de materiales que permitieron transformar más de 13.000 metros de calzadas naturales en calles de ripio. En ese marco, al finalizar la recorrida junto a vecinas, vecinos y docentes, Jatón valoró la importancia de que se concreten “obras largamente postergadas”.

En tal sentido, el intendente describió: “Acá había un plan con fondos nacionales (el Promeba III) que está paralizado hace 4 o 5 años”. Entre las innumerables dificultades que traen aparejadas una obra inconclusa “ya no pasaba el colectivo por estos barrios. El arreglo de estas calles permite que el colectivo vuelva a ingresar. El barrio Padre Atilio Rosso tiene un Jardín Municipal muy importante, los chicos no podían ingresar ni salir, ahora lo podrán hacer sin problema”, indicó Jatón.

Los mismos inconvenientes se generan en la Escuela Borruat, ubicada a pocos metros del Jardín Municipal. “La escuela tiene un problema de accesibilidad gravísimo, los mismos directivos lo vienen diciendo hace muchos años. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es habilitar una de las manos del ingreso al establecimiento y mejorar todas las calles laterales de la escuela para garantizar la transitabilidad”, sostuvo el intendente.

Suroeste

Las tareas que se llevan adelante en los barrios Santa Rosa de Lima y Padre Atilio Rosso consisten en saneado, limpieza, nivelación y compactación de las calles involucradas para luego incorporar una capa de estabilizado granular. Las calles donde se trabaja son: Jorge Luis Borges, Atilio Rosso, Aguado, Los Alisales y alrededores del Jardín Municipal.

Asimismo, se llevan a cabo tareas de mejorado de calles con incorporación de estabilizado granular en los barrios Villa del Parque y Barranquitas Sur en el suroeste de la ciudad.

“Estos son barrios en donde las máquinas no entraban desde hace mucho tiempo. Por eso yo quiero venir, supervisar los trabajos, hablar con las vecinas y vecinos y de esas charlas salen nuevos proyectos”, indicó Jatón, y destacó que muchos pedidos “surgen de las Redes de instituciones barriales. Hay más de 20 en la ciudad de Santa Fe. Ahí es donde confluimos los funcionarios, los vecinos, escuchamos, anotamos. Vemos las prioridades y hacemos las obras. Tenemos un plan de trabajo que construimos junto con los vecinos”.

Solucionar reclamos históricos

Por su parte, Fabiana Morante, directora de la escuela Borruat, conoce desde hace años la realidad del barrio y las dificultades de acceso a los establecimientos escolares: “Estoy muy contenta. Hace muchísimos años que estoy en este barrio, en esta escuela, y la verdad es que obras como estas son muy importantes, sobre todo porque permiten el ingreso al barrio, que pase el colectivo, que es una queja constante para nosotros. Así que este mejorado que hicieron es fantástico”.

En esa línea, Morante valoró el hecho de que “las autoridades municipales estén presentes; eso es lo que necesitamos. Que la gente confíe, que Santa Rosa de Lima también es parte de la ciudad de Santa Fe”.

Con referencia a la accesibilidad a otros establecimientos educativos del sector, la directora de la escuela indicó: “Estamos cerquita del Jardín Municipal, compartimos el día a día, está fantástico que se trabaje en toda la zona. Ya sea que ingreses a los barrios en cole, auto, bicicleta, caminando, está muy bueno este mejorado. Estamos agradecidos y ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto otros temas”.

En tal sentido, la docente destacó el diálogo entre el municipio y las instituciones barriales donde se plantean las problemáticas. “Ahí surgen los temas, en reuniones que tuvimos a raíz del apoyo que nos brindaron luego de diferentes hechos de vandalismo que tuvimos en la escuela. Todo lo malo trae algo bueno, estas obras son parte de lo bueno, que seguramente va a seguir”, indicó.

Padre Atilio Rosso

Del otro lado de calle Naciones Unidas, se encuentra el barrio Padre Atilio Rosso. En una de las esquinas, frente al Jardín Municipal, Claudio Zavala tiene un comercio desde el cual ve las máquinas que asientan el mejorado. “Hace bastante tiempo que esperamos estas obras, para todos los que pretendemos una mejor calidad de vida para nuestras familias esto es un buen comienzo”, dijo.

“Todos los vecinos estamos contentos. Somos trabajadores, comerciantes, gente que queremos vivir mejor y esto nos beneficia mucho”, indica Claudio, y añade la importancia de los trabajos para el acceso al barrio: “En mi caso, se complicaba mucho ingresar la mercadería para mi comercio. Lo mismo llevar a los pibes a la escuela, salir con barro era muy complicado. Espero que con estas obras sea mejor para todos”.

Cecilia Rodríguez, asistente del Jardín Municipal, indicó: “Estamos muy contentas. Hace años que pedíamos una mejora. Cuando caen dos gotas no se puede cruzar. Los chicos se resbalan en la calle y llegan todos embarrados. Presentamos muchas notas pidiendo y por fin llegó, y para todo el barrio”. En esa línea, Rodríguez añadió que se está trabajando en todas las calles: “Estoy muy contenta con el mejorado, ya le cambió la cara al barrio, es un gran alivio. Sobre todo para los alumnos, que antes no los traían con lluvia porque no se podía pasar. Era una obra muy esperada así que estamos muy agradecidos”.