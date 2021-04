Andrea Rincón ganó su primera medalla de oro en MasterChef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además de la actriz, los famosos que cocinaron anoche fueron: Cande Vetrano, Daniel Aráoz y Hernán El Loco Montenegro.

En MasterChef Celebrity, en este miércoles de beneficios, Andrea Rincón dio el batacazo. La actriz obtuvo la medalla de oro en el reality que conduce Santiago Del Moro.

Además de Rincón, los famosos que cocinaron anoche fueron: Cande Vetrano, Daniel Aráoz y Hernán El Loco Montenegro.

En los miércoles de beneficios, los que hicieron los mejores platos el lunes y el martes compiten por la medalla de oro y por la de plata.

Al comienzo de la emisión, emocionada, Andrea Rincón explicó que era la primera vez desde que comenzó MasterChef que ella había logrado llegar a esa instancia de los miércoles.

El desafío que les planteó el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis a los participantes los llevó en un viaje imaginario a España.

En una caja pequeña, les entregaron pinchos a los cocineros. Y el conductor les alcanzó latas con champignones. Con esos elementos, hicieron un juego.

Andrea Rincón fue la ganadora del desafío y eso le valió un beneficio a la hora de cumplir con la tarea que se les impuso a todos: hacer tres tapas españolas distintas en 60 minutos. Una de ellas debía, obligatoriamente, incluir champignones.

El beneficio de Andrea Rincón fue el siguiente: pudo sacarle un ingrediente a cada uno de sus competidores.

Como se sabe, la relación entre Andrea y Germán Martitegui es muy tensa desde el comienzo del reality. Pero el miércoles, algo cambió entre ellos.

Para empezar, mientras Rincón cocinaba y se la veía sufriendo mucho calor, él la abanicó. “¡Me tira buena onda el pelado!”, exclamó ella.

Luego, al ver que tenía dificultades con las recetas que iba a preparar, Germán le dijo: “Dale, no te preocupes, que te ayudo”, y le dio una serie de consejos. “Le entiendo mejor cuando me habla así. Le voy a hacer caso a lo que me dice”, comentó Andrea, tan contenta como sorprendida.

Al cabo de los 60 minutos que los famosos tuvieron para cocinar, llegó la degustación por parte del jurado. Fue entonces cuando Andrea se llevó la gran sorpresa de su vida.

​Los tres integrantes del jurado estuvieron satisfechos con las tapas que presentó Rincón. Pero el más expresivo fue, justamente, Martitegui. “Yo creo que es la mejor tapa de tortilla que he comido en los últimos tiempos”, aseguró el chef.

Fascinada, Andrea estalló en un grito: “¡Gracias, pelado!”. Para alegría de la participante, un rato después el jurado completo le concedería la tan ansiada medalla de oro.

La hora del veredicto

Al final de la emisión, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular decidieron darle la medalla de oro a Andrea Rincón. Y la de plata, a Cande Vetrano.

Por su parte, Hernán “El Loco” Montenegro se salvó y pasó a la siguiente ronda del reality gastronómico mientras que Daniel Aráoz fue directamente a la gala de eliminación del domingo.