https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 16:36

16:33

“Nos encontramos atravesando el momento más complicado desde que el Covid-19 desembarcó en nuestro país, y por eso las prioridades deben estar en preservar la salud, sosteniendo la actividad económica y la presencialidad en las aulas”, sostuvo el edil santafesino este jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante.

Segunda ola Garibaldi: "El trabajo y la escuela no son lugares de contagio masivo" “Nos encontramos atravesando el momento más complicado desde que el Covid-19 desembarcó en nuestro país, y por eso las prioridades deben estar en preservar la salud, sosteniendo la actividad económica y la presencialidad en las aulas”, sostuvo el edil santafesino este jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante. “Nos encontramos atravesando el momento más complicado desde que el Covid-19 desembarcó en nuestro país, y por eso las prioridades deben estar en preservar la salud, sosteniendo la actividad económica y la presencialidad en las aulas”, sostuvo el edil santafesino este jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante.

A raíz del gran aumento de contagios en las últimas jornadas y los anuncios nacionales de este miércoles, donde se dispusieron una serie de medidas restrictivas a aplicarse en distritos del país con alto riesgo epidemiológico, la ciudad comienza a prepararse para transitar otra difícil etapa en relación a la pandemia del Covid-19. En la provincia de Santa Fe, los departamentos que tienen comprometido en mayor medida su sistema sanitario son Belgrano, Caseros, Castellanos, Rosario y San Lorenzo, pero en La Capital, si bien el riesgo del colapso no es inminente, si se encuentra latente.

En este sentido, durante la sesión del Concejo Deliberante local, Paco Garibaldi apeló una vez más a la responsabilidad y solidaridad de los santafesinos y expresó: “Lo primero y fundamental es tener claridad que al virus lo combatimos entre todos, el Estado, garantizando la vacunación lo antes posible, de manera ágil, sin privilegios y profundizando los testeos masivamente, pero también cada uno de nosotros, con distanciamiento social, higiene y el uso de barbijo siempre, sin excusas, y evitar las reuniones sociales, ya que ahí está el principal foco de contagio”.

Ni un puesto menos de trabajo en Santa Fe

En relación al impacto que las medidas restrictivas tienen en la economía, Garibaldi se manifestó “a favor de sostener las actividades productivas, para evitar la “pandemia oculta”: las consecuencias sociales que provoca la falta de trabajo. Lo dijimos el año pasado e insistimos ahora, también debemos evitar enfermar a nuestra economía. Las consecuencias de eso son claras, y no es una opinión personal, sino que son datos: En Argentina, 15 de cada 100 personas activas no tiene empleo”.

Según el último informe del INDEC, hay 2.200.000 de argentinos que buscan y no encuentran trabajo, más otro millón de desempleados que ya dejaron de buscar, pero además, sólo en el Gran Santa Fe 6 de cada 10 de los 22.000 desocupados tienen menos de 35 años. “Las cifras son alarmantes, estamos forjando una generación de jóvenes que no tiene trabajo. Esto requiere cambios estructurales de inmediato, para no seguir hipotecando el futuro”, sentenció.

Escuelas abiertas y clases presenciales

En lo que a la educación se refiere, el edil propone no discontinuar la "presencialidad cuidada" en las escuelas: “Los números indican que el índice de contagios es del 0,12% sobre el total de alumnos matriculados y que la gran mayoría no se detectó en los colegios sino en otros ámbitos. Está claro que el trabajo y la escuela no son lugares de contagio masivo, por lo tanto el Gobierno Nacional como el Provincial tienen hoy la posibilidad de actuar, no con el diario del lunes, sino ya con el del martes, contemplando cada realidad y sus necesidades. Siendo claros en cómo seguir y ágiles con las acciones a tomar. Nos ponemos a disposición”, concluyó.