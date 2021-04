https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 09.04.2021 - Última actualización - 15:43

La actividad se lleva a cabo en todas las uniones del país. Martín Rodríguez es el “Educador World Rugby” encargado en la ciudad.

Rugby "Curso de Referato Nivel I" para los árbitros santafesinos

El 2020 fue un año donde las actividades de todos los deportes o rubros tuvieron un freno inesperado por la pandemia. En ese universo, desde ya, el rugby no es la excepción.

Los jugadores improvisaron entrenamientos en sus casas y muchas reuniones vía zoom, meet o cualquier otra plataforma virtual.

Los árbitros, el otro protagonista que no puede faltar en un partido, hicieron su parte. También se entrenaron como pudieron y hasta julio realizaron muchas actividades virtuales, “pero después esa modalidad nos cansó”. Las palabras corresponden a Martín Rodríguez, actual responsable de los réferis de la Unión Santafesina de Rugby (USR) y “Educador World Rugby”, a cargo de los cursos de referato (Nivel 1) que se están dictando desde el pasado 15 de marzo.

-¿De qué se trata el Curso de Referato Nivel I?

-Tengo más de 20 años en esto, y nuca se hizo algo similar de que simultáneamente se estén dictando los cursos, de Nivel 1 en este caso, en todas las uniones del país. Es algo muy positivo y oportuno, así se capacita de manera espontánea y simultánea a todos los réferis de Argentina. Cada unión se hace cargo en función de si tiene o no algún educador o referente que lo pueda hacer y certifique los cursos para la World Rugby después. Acá me toca a mí, lo que es capacitación siempre lo hice, incluso cuando estaba en actividad y dirigiendo primera. Pero a partir de 2013, cuando dejé de arbitrar, me empecé a preparar para algo que me gusta y apasiona y por eso hice el curso de Coach de Réferis nacionales y después el correspondiente curso de Educador World Rugby, que es el que me permite certificar a los réferis para que participen del curso y darlo por aprobado.

-¿Cuáles son los módulos del Curso?

-Arrancamos el 15 de marzo con un módulo introductorio, donde se dieron todas las pautas y algunos requisitos que todos los participantes tienen que tener. El 29 de marzo hicimos el curso de scrum, que fue muy bueno y rico en conocimientos. Tuve la idea de hacer algo diferente, aprovechando que la UAR lo permitió: invitar a referentes de cada tema que se va a dictar, para que nos puedan acompañar en los conceptos y dar pequeños detalles en los cuales los entrenadores y los mismos jugadores detectan en nosotros dentro de la cancha, o en qué deberíamos hacer foco para mejorar tal o cual información o situación de juego. Para este curso de scrum lo invitamos a Guillermo Botta, un referente en lo que respecta a la formación y responsable de la misma en Santa Fe Rugby Club. Y la verdad que fue muy enriquecedor desde la pasión que transmite nos dejó conceptos muy claros.

Este lunes 5 de abril fue el turno del line out y el maul, donde estuvo acompañándonos, vía zoom, el rosarino Simón Boffelli. Un referente en lo que a line out y maul se refiere, pero también habló de la relación con los árbitros. Es de esas personas, como los hay en todos los clubes, que son líderes positivos. Y a las cuales el réferi tiene que tratar de identificar para que lo pueda llevar y guiar en función de la conducción.

El resto de los módulos son los siguientes: 12 de abril Tackle y Ruck; 19 de abril Espacio y Ventaja; 26 de abril Juego Sucio; 3 de mayo Réferis Asistentes. La última jornada no la haremos un lunes, sino que intentaremos algún sábado de ventana en los torneos, para poder hacer una parte práctica en campo.