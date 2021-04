https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 09.04.2021 - Última actualización - 22:05

15:31

Operación Forth Brigde

El adiós a Felipe de Edimburgo: dónde será el funeral y cómo se llevará a cabo el "luto" real

La realeza británica tiene un cementerio propio: el Cementerio Real de los jardines de Frogmore. No es la opción tradicional, pero es la que el duque habría solicitado.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Operación Forth Brigde El adiós a Felipe de Edimburgo: dónde será el funeral y cómo se llevará a cabo el "luto" real La realeza británica tiene un cementerio propio: el Cementerio Real de los jardines de Frogmore. No es la opción tradicional, pero es la que el duque habría solicitado. La realeza británica tiene un cementerio propio: el Cementerio Real de los jardines de Frogmore. No es la opción tradicional, pero es la que el duque habría solicitado.