Covid: diálogo entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para tratar de comprar vacunas

El mandatario confió que la posibilidad está siendo conversada con sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti y Entre Ríos, Gustavo Bordet, aunque tomando en cuenta la escasa disponibilidad actual en el mercado y la necesidad de contar con las autorizaciones pertinentes, en caso de que aparecieran nuevos productos.

El gobernador Omar Perotti admitió que conversó con sus pares Juan Schiaretti y Gustavo Bordet la posibilidad de estar atentos a la posible adquisición de vacunas contra el Covid. "Ya lo hicimos a la hora de buscar proveedores para equipos hospitalarios y de seguridad para el personal de salud", le recuerda a El Litoral sobre la experiencia del año pasado con el inicio de la pandemia.

En diálogo con El Litoral, el gobernador señaló que hoy no hay vacunas disponibles y que incluso los laboratorios no han podido cumplir con los acuerdos hechos con países. Además aclaró que en caso de presentarse oportunidades, el producto deberá tener autorización de ANMAT e incluso el acuerdo para la verificación técnica del producto. "Estaremos atentos, pero no queremos abrir falsas expectativas" añadió.

Una de las posibilidades futuras es el sobrante de vacunas en países que hay comprado en mucha cantidad y que estarían dispuestos a negociar con estados nacionales y provinciales.