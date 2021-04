Muerto Felipe ¿quién será el próximo duque de Edimburgo?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 10.04.2021

11:59

Eduardo, conde de Wessex heredará el título de su padre pero tendrá que esperar un tiempo.

El príncipe Eduardo heredará el título de Duque de Edimburgo tras el fallecimiento de su padre, si bien tendrá que esperar todavía para que eso se produzca.





Felipe recibió la distinción en 1947 cuando se casó con la que por entonces era princesa Isabel. Ahora, después de la muerte del duque este viernes 9 de abril a los 99 años, se entiende que el título se transmita a otro miembro de la familia real británica, en este caso al hijo menor de la Reina y del Duque de Edimburgo. Dicha sucesión se anunció en 1999, cuando Eduardo contrajo matrimonio con Sophie Rhys-Jones. En aquel año, el príncipe recibió el título de conde de Wessex antes de casarse. Sin embargo, no se prevé que Eduardo reciba el título inmediatamente, ya que es probable que tenga que esperar a que su hermano, el príncipe Carlos, acceda al trono para convertirse él en duque de Edimburgo.

De acuerdo con la Carta de Patentes emitida cuando el rey Jorge VI le dio a Felipe el título en 1947, el príncipe de Gales heredaría el título de Duque de Edimburgo en calidad de hijo mayor, pero en el eventual acceso de éste al trono, el título se fusionará con la Corona y se puede volver a otorgar a Eduardo. La decisión de darle el título al hijo menor de la reina se tomó en reconocimiento a su trabajo y compromiso con el Premio del Duque de Edimburgo, del cual es fideicomisario y presidente. Por su parte, la esposa de Eduardo, Sofía, se convertirá a su vez en la duquesa de Edimburgo, un título de cortesía que ostentaba la reina Isabel.





El príncipe Eduardo, que el pasado 10 de marzo cumplió 57 años, es también conde de Forfar, título que le fue concedido por su madre 2019 para usar en Escocia.

Tras anunciar "con profundo dolor" el fallecimiento de su marido, la reina Isabel II está recibiendo no solo cientos de mensajes de condolencia procedentes de todas las partes del mundo, sino también el apoyo in situ de sus familiares que comparten con ella la tristeza de perder al duque de Edimburgo después de toda una vida juntos (estuvieron casados 73 años). Entre esas visitas no podía fattar la de los condes de Wessex, a quienes se les ha visto llegar esta mañana de sábado al castillo de Windsor en coche y con el rostro serio pero sereno, desde su residencia de Surrey Home.





El principe Eduardo y Sophie Rhys-Jones se conocieron en septiembre de 1993 y decidieron casarse el 19 de junio de 1999. En 2003 nació su primera hija, lady Louisa. En julio de 2007, se anunció que estaban esperando su segundo hijo, Jacobo Windsor, que llegó al mundo en diciembre de ese año.