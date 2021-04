https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 10.04.2021

15:47

Los ecuatorianos deberán optar en segunda vuelta por dos candidatos bien diferenciados y marcadamente disímiles, tanto en su pensamiento político como el económico. Por el contrario, la realidad electoral de sus vecinos del sur es muy distinta, ya que ninguno de los aspirantes a la presidencia supera el 10% de adhesión.

Elecciones generales en Sudamérica Ecuador y Perú van a las urnas para elegir presidente Los ecuatorianos deberán optar en segunda vuelta por dos candidatos bien diferenciados y marcadamente disímiles, tanto en su pensamiento político como el económico. Por el contrario, la realidad electoral de sus vecinos del sur es muy distinta, ya que ninguno de los aspirantes a la presidencia supera el 10% de adhesión.

En medio del flagelo de la pandemia y la crisis económica casi desesperante, Perú y Ecuador celebrarán este domingo elecciones presidenciales, mientras que en Bolivia se realizará la segunda vuelta de los comicios previstos para elegir a los gobernadores de La Paz, Tarija, Chuquisaca y Pando. En el caso de Perú no hay favoritos para estos comicios, ya que ningún candidato supera el 10% de adhesión. Así lo han reflejado los últimos sondeos publicados en el país, que desde 2018 vio pasar a cuatro presidentes, por lo que se descuenta que la elección se dirimirá en un balotaje el 6 de junio próximo.

En Ecuador, en cambio, acudirán a votar en segunda vuelta, para elegir al presidente que sustituya a Lenín Moreno, actual mandatario. Los aspirantes al cargo son Guillermo Lasso (Movimiento CREO) y Andrés Arauz (Unión por la Esperanza, UNES). El primero de ellos, liberal, es un banquero de élite de 65 años, mientras que el segundo es un ex funcionario correísta que estuvo al frente del Banco Central y tiene 36 años.

El líder de CREO, que es presidenciable por tercera vez (antes lo había sido en 2013 y 2017, perdiendo con Rafael Correa y el propio Moreno, en ese orden), obtuvo el 20% de los votos en la primera vuelta. Arauz, por su parte, alcanzó un porcentaje sensiblemente mayor, el 32,72, lo que lo ha convertido en el gran favorito para este ballotage.

Favoritismo al margen, algunos analistas políticos no tienen dudas en cuanto a que los resultados de estos comicios tendrán un impacto profundo en el futuro de la nación, puesto que los candidatos tienen visiones muy distintas de cómo sacar a Ecuador de la pandemia y de la actual recesión económica. Si bien la contienda electoral ecuatoriana ha recibido una relativa atención de parte de la prensa internacional, los expertos creen que tiene implicaciones de carácter global, más importantes de lo que puedan aparentar.

En Estados Unidos, por ejemplo, entienden que si bien para muchos podrá pasar desapercibido lo que suceda en Ecuador, ello no es tan así, ya que a partir de 2016 este país asumió el liderazgo en una campaña mundial contra el uso de paraísos fiscales extraterritoriales.

Polos opuestos

Las próximas elecciones serán clave para determinar si ese liderazgo observado en Ecuador aún continúa. En 2016, la filtración de los denominados "Papeles de Panamá" (o Panamá Papers) puso de manifiesto hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo habían utilizado los paraísos fiscales extraterritoriales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza. La filtración expuso a políticos y ejecutivos de empresas de todo el planeta, incluidos numerosos jefes de Estado (el primer ministro de Islandia se vio obligado a dimitir después de que salieran a la luz sus capitales ocultos).

Prácticamente todos los países fueron salpicados, incluido Ecuador, después de que se reveló que Lasso era dueño de un banco en Panamá. Hace cuatro años, durante otros comicios en los que participó Lasso, los votantes ecuatorianos aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos contar con capitales en paraísos fiscales extraterritoriales.

Fue la primera votación de este tipo en todo el mundo. A su vez, en 2018 el gobierno actuó según los deseos de los votantes, al formalizar las reglas contra los paraísos fiscales en la ley. No solo se prohibió a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en tales jurisdicciones; sino que también la prohibición incluye a los candidatos electorales.

Ahora, a puertas de la segunda vuelta, este tema adquiere gran importancia, porque los comicios enfrentan a verdaderos "polos opuestos". Por un lado está Lasso, un banquero que durante años ha utilizado paraísos fiscales y otras jurisdicciones de bajos impuestos. Y por el otro Arauz, el economista que ayudó a diseñar las innovadoras reformas anti-paraísos fiscales de Ecuador cuando era director del Banco Central.

Lasso ha admitido que es dueño de un banco en Panamá, aunque afirma que no es una violación de la ley. No obstante ello, en 2014, es decir antes de los "famosos" Papeles de Panamá, Ecuador ya había aprobado una legislación que prohíbe a los bancos o a sus accionistas tener filiales en paraísos fiscales, como el panameño.

El coronavirus jaquea los comicios peruanos

Un quinto candidato a la presidencia de Perú, José Antonio Vega, anunció en las últimas horas que contrajo coronavirus, por lo que suspendió sus actividades y no podrá votar en las elecciones generales del próximo domingo que se resolverán en una segunda vuelta, según todas las predicciones. "Me encontraba en la ciudad de Huaraz y en la medida que tuve un poco de fiebre, descompensación, me tomé una prueba y al mediodía me confirmaron que salí positivo", manifestó Vega.

El candidato, de 63 años, encabeza el minoritario partido nacionalista Unión por el Perú y es el segundo postulante presidencial que se contagia en los últimos días, detrás del ex fubtolista derechista George Forsyth, de 38 años. Vega es uno de los diez legisladores de su partido, cuyo líder es el encarcelado militar Antauro Humala, condenado por dirigir una rebelión armada en 2005, hermano y rival político del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016).

En los meses previos se habían enfermado de Covid-19 los candidatos Pedro Castillo (izquierda radical), Julio Guzmán (centro) y Ciro Gálvez (nacionalista). Los peruanos elegirán este domingo a un nuevo mandatario, en una reñida contienda entre 18 candidatos sin ningún favorito, en medio de cifras récord de infectados y muertos por la pandemia.