Línea directa

Vacunación demorada

UN LECTOR MAYOR DE 80 AÑOS

"Para los mayores de 60 años, el Gobierno Provincial habilitó una página en la que se podían anotar todos aquellos que querían vacunarse contra el Covid 19. Dicha vacunación se efectuaría por estricto orden de edad. Pero parece que el estricto orden es: ciudadanos de primera (de Rosario, Santa Fe y Rafaela)y de segunda (todos los demás). Los de primera ya tienen aplicada la primer dosis hasta los 73 años. Nosotros, los de 74 a 85 años seguimos en la dulce espera. Discriminación, ¿hay?".

¿Somos nación o colonia?

UN LECTOR

"Durante los últimos tres años, la Argentina exportó (con poco valor agregado) bienes y servicios a un precio de 390 dólares la tonelada (o sea 0,39 u$ s por kg). En el mismo período, importó bienes y servicios a un precio de 3.104 dólares por tonelada (o sea 3,104 por kg).Si hubiéramos seguido siendo Virreinato del Río de la Plata la relación seria la misma. Por eso me pregunto, en más de 200 años, ¿qué cambió?".

Oscuridad e inseguridad

CARINA A. ROSEMBERG

"Somos muchos los que vivimos en el microcentro santafesino y vivimos aterrados para llegar a nuestros hogares caminando por calles que son bocas de lobos; específicamente calle Mendoza desde Urquiza hasta San Jerónimo es una invitación a la delincuencia. No funciona ninguna luz y encima no circula mucha gente después del cierre de los negocios. Los políticos y gobernantes, desde Jatón hasta Fernández dicen que están preocupados por la inseguridad y ni siquiera comienzan con algo tan básico como el alumbrado público. La Plaza del Soldado es otro ejemplo de la desidia de nuestra Municipalidad. Los que vivimos en la zona nos encomendamos a todos los Dioses para llegar a nuestras casas en semejante oscuridad. ¡Hagan algo!".

Felicitaciones por la organización

RAQUEL ALBERTO

"Quisiera hablar sobre el centro de vacunación de la Esquina Encendida. El martes pasado llevé a mi mamá de 85 años a vacunar y quiero felicitar por la muy buena predisposición y la excelente organización de parte de todos los involucrados. Tanto los profesionales de la salud como los demás. Muy buena la atención, excelente trabajo. Muy bien organizados. Los felicito".

Cráteres en La Costa

UN VECINO DE COLASTINÉ

"Quiero hacer referencia al deplorable, pésimo, estado de las calles de Colastiné Norte. Hay cráteres a una cuadra de la delegación municipal, cuyos funcionarios parecen vivir en otro planeta. Parecen no ver la realidad. Es imposible circular en todo el barrio, siendo tan sencillo de solucionar... con una motoniveladora es suficiente. Pero parece que esta maquinaria es demasiado exótica para las autoridades municipales. Invito a algún cronista y a un fotógrafo del diario a que vengan, tomen nota y saquen fotos del estado calamitoso de las calles. No se puede circular porque se rompen los vehículos. Como contribuyente me pregunto, ¿a dónde van a parar los impuestos de la gente? Hace más de un mes que hay veredas con montañas de ramas y nadie viene a recogerlas. O sea, el servicio de recolección es pésimo. No estamos atendidos, estamos pagando la Tasa sin que contrapresten un servicio. Les pido al intendente y al coordinador de la Costa que se pongan las pilas. Gracias".