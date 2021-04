Periodistas y funcionarios de todo el arco político despidieron a Mauro Viale por redes sociales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor murió a causa del coronavirus a sus 73 años. Su familia recibió las condolencias de Alberto Fernández, Larreta, Kicillof y Marcelo Tinelli, entre otros.

El periodista Mauro Viale, de 73 años, murió este domingo de una trombosis que le provocó un infarto masivo en el sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral.

El periodista fue despedido en redes sociales desde el ámbito político tanto como desde el de los medios de comunicación.

Uno de los primeros en manifestarse fue Agustín Rossi, Ministro de Defensa. “Lamento el fallecimiento de Mauro Viale. Hoy tenía pautada una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internación. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió en Twitter.

Lamento el fallecimiento de Mauro Viale. Hoy tenía pautada una entrevista en su programa de radio que fue suspendida por su internacion. Mis condolencias a sus familiares y amigos — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 12, 2021

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Twitter: “Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad. Mis condolencias a su familia y a quienes, como yo, lo han querido”.

Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta.

En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad.

Mis condolencias a su familia y a quienes, como yo, lo han querido. pic.twitter.com/zVgtCijwUM — Alberto Fernández (@alferdez) April 12, 2021

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, manifestó: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. Jonatan Viale, te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia”.

Estoy muy triste por el fallecimiento de Mauro Viale, a quien conozco desde hace muchos años. Una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria única. @JonatanViale te envío un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) April 12, 2021

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación, también se solidarizó con su familia: “Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo”.

Enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a la distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) April 12, 2021

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue otros de los dirigentes que se expresó al respecto: “Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. ¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos”.

Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Mauro Viale.

¡Gracias Mauro por el respeto y el profesionalismo de cada día! Un fuerte abrazo a su familia y amigos.



Por favor, más que nunca, sigamos cuidándonos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 12, 2021

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, por su parte escribió: “Estoy totalmente conmovido por el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista de raza, un maestro del periodismo argentino y una gran persona. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a su hijo”.

Estoy totalmente conmovido por el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista de raza, un maestro del periodismo argentino y una gran persona. Quiero enviar mis condolencias a sus familiares, amigos y especialmente a su hijo @JonatanViale. — Diego Santilli (@diegosantilli) April 12, 2021

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, twitteó: “Siento una profunda tristeza por la muerte de Mauro Viale. Un hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona. Mi saludo y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos”.

Siento una profunda tristeza por la muerte de Mauro Viale. Un hombre audaz, inquieto, honesto, con una forma única de vivir el periodismo. Gran profesional, pero aún mejor persona.

Mi saludo y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos. — Sergio Massa (@SergioMassa) April 12, 2021

A través de las redes sociales, referentes de la televisión argentina y periodistas expresaron esta noche sus condolencias a la familia Viale

El conductor y productor Marcelo Tinelli, excompañero de Viale en los tiempos en los que se desempeñaba como relator de fútbol en televisión, escribió: "Desde el 'Quién mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido Jonathan Viale".

Desde el “Quien mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido @JonatanViale 💔 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) April 12, 2021

El periodista Jorge Rial expresó que todavía no podía "creer" la muerte de Viale, a quien consideró como "un gran tipo y un gran profesional; parte de la historia de la televisión" y destacó que había tenido "gestos de absoluta generosidad" con él "en momentos muy difíciles".

No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia. — JORGE RIAL (@rialjorge) April 12, 2021

Cristina Pérez, la conductora de Telefé Noticias, también se hizo eco en Twitter sobre el fallecimiento del periodista de América y les envió sus condolencias a sus familiares, mientras que Cynthia García, ex compañera de Viale, expresó su "consternación" ante la noticia y escribió: "Un gran periodista y enorme productor".

Murió el periodista Mauro Viale. Tenía Covid. Mis profundas condolencias a su familia y un abrazo muy fuerte a @JonatanViale — Cristina Perez LAVÁ BIEN TUS MANOS (@Cris_noticias) April 12, 2021

Oscar González Oro, colega de Mauro, escribió en su Instagram una sentida reflexión: “Cuando me enteré de la muerte de Mauro, apareció inmediatamente en mi memoria aquel momento en que decidí no ir más a un estudio de radio ni de televisión. Irme de mi país. Mauro me hizo una nota un domingo pidiéndome de alguna manera que volviera. Hoy tristemente me doy cuenta desde el profundo dolor que siento, que no me equivoqué. Y lo lamento. Sería bueno estar equivocado. Te quiero mucho Mauro y a tu familia. A la que tanto amabas”.

También Gustavo Sofovich dejó sus condolencias con un sentido posteo en Instagram: “Mauro querido me acuerdo cuando me llevabas a la cancha ! Te quise, te respete, te admire y Nunca te voy a olvidar. Descansa en Paz”.

Sergio Lapegüe, conductor del noticiero de El Trece, también expresó sus condolencias: “Que noticia tan triste!! Inesperada. Lamento mucho la muerte de #mauroviale uno de los más preocupados por esta tremenda pandemia. De no creer. Mi sentido pésame a la familia y en especial a @JonatanViale”.

Que noticia tan triste!! Inesperada. Lamento mucho la muerte de #mauroviale uno de los más preocupados por esta tremenda pandemia. De no creer. Mi sentido pésame a la familia y en especial a @JonatanViale — Sergio Lapegüe (@sergiolapegue) April 12, 2021

Vero Lozano, conductora de Cortá por Lozano, fue otras de las figuras que se expresó tras el fallecimiento del padre de Jonatan: “Respeto y amor para la familia de Mauro Viale”.

Tomás Dente, por su parte, lo recordó con una postal de ambos: “Mau IMPOSIBLE olvidarte. Gracias por las mañanas de tanta pelea y risa. Estás en mi corazón: nuestras charlas, nuestras meriendas, nuestras confesiones. El cielo recibe a un GRANDE”.