Previo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia Tragedia de Once: Se define esta semana si De Vido vuelve a la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 resolverá esta semana si el ex ministro de planificación federal Julio De Vido, condenado por la tragedia de Once a cinco años y ocho meses de prisión, vuelve a la cárcel o aguarda a que resuelva la Corte Suprema de Justicia.



No obstante, hace poco la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal estableció que recién la condena está firme cuando falla la Corte, con lo cual todo hace suponer que no irá detenido hasta ese momento.

Sin embargo, los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico tienen un debate interno y deberán definir si detienen o no a De Vido ahora o tienen en cuenta los cambios introducidos por esa Comisión y aguardan que falle la Corte.

La querella, representante de víctimas de la tragedia, pidió que vaya preso y, en caso que la Corte abra la queja que eventualmente presente la defensa, dejarlo en libertad hasta esperar a que defina el fondo de la cuestión.

No obstante, el fiscal del juicio, Juan García Elorrio, avaló el pedido de la defensa para que siga en libertad y se asegure que no haya riesgo de fuga por parte del ex funcionario quien hoy goza de la liberad.

La condena fue parte del juicio por la tragedia ferroviaria de Once II y por administración fraudulenta, esto es por los subsidios que debían ir al mejoramiento del servicio pero por falta de control ayudó a que vaya a particulares.

