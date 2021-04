https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador rojiblanco valoró el esfuerzo, habló de la derrota con Vélez y dijo que el viernes, ante Talleres, "Unión jugará contra uno de los mejores equipos del país, con un poderío económico importante".

La buena marca de Nani sobre Tevez, que hizo muy poco y no aportó su natural calidad y jerarquía. El defensor de Unión jugó su mejor partido desde que llegó al club. Crédito: Pablo Aguirre

UNIÓN / Lo dijo el Vasco Azconzábal... "El mérito es de los jugadores"

El Vasco Azconzábal habló luego del partido y le adjudicó el mérito de la victoria a los jugadores:

"Hay tranquilidad en cuanto al esfuerzo y compromiso de los jugadores. Ver a los jugadores felices es reconfortante. Pero ya mañana entrenamos a la mañana -por este lunes- y tenemos cinco días para jugar contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino, como Talleres, con un poderío económico muy importante".

"El de hoy fue un paso adelante. En líneas generales, el trabajo táctico fue correcto. La actuación fue positiva."

"En el partido anterior, desde lo táctico, no tuvimos sorpresas por parte de Vélez, pero el rival también se prepara, tiene cualidades y quizás sea superior. Hoy el partido se dio a favor nuestro, en el segundo tiempo tuvimos mejor distribución de la pelota, nos faltó eficacia en el final de las jugadas".

"El fútbol argentino te da la chance de ilusionarte cuando se enfrentan presupuestos dispares. Me pongo contento porque me dicen que Unión no le ganaba desde el 2003 a Boca. Y es lindo darle una alegría así a la gente".

"Con Vélez llegamos más que contra Boca, no fueron situaciones de contragolpe como hoy, sino de elaboración. nos tocó ser sólidos, no hubo espacios entre líneas y el rendimiento de los chicos fue correcto".

"Boca vino a ganar el partido y nosotros le ofrecimos oposición durante todo el encuentro. Nosotros también lo queríamos ganar y más allá de los supuestos principios en cuanto a la búsqueda del juego, tuvimos que adaptarnos al material de trabajo, confiar y hacer una observación respecto del adversario".

"Entiendo la envergadura del rival y lo que significa, pero son tres puntos y un paso adelante para estos chicos. Hay que seguir trabajando con perfil bajo".

"Hoy le ganamos a Boca y son cuatro ustedes, los periodistas, que están charlando conmigo. Cuando le empatamos a Sarmiento de Junín eran ocho. Debemos ser equilibrados, al menos de parte nuestra. Todo lo que está por fuera es pasional. Pasás rápido de la caricia a la cachetada. La cautela es buena, ganar te da un regocijo pero enseguida hay que pensar en el partido siguiente".

"A nosotros nos ayuda que los jugadores tengan una buena autoestima. Por eso, el triunfo viene en un momento justo. No podemos dejar de ver que Boca tiene jugadores de excelente nivel. Quizás no les tocó jugar bien, pero nadie puede discutirlo".

"El que claudica pasa a tener menos alternativas, se lo dije a los jugadores y ellos son la base de los resultados. Les adjudico a ellos el mérito de este triunfo".