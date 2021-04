https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sus características y curiosidades El Irupé, una flor acuática rodeada de misterio

El Irupé es una planta acuática que cumple una función importante en el ecosistema, a través de su particular polinizacion y la liberación de nutrientes, que de otra manera no estarían al alcance de otros organismos. Se encuentra en las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, pero además son cultivadas en jardines botánicos de todo el mundo.

Esta flor tan particular tiene características que la hacen única. Una de ellas, explica a El Litoral Berenice Schneider -doctora en Ciencias Biológicas- son sus hojas, “ cuando uno va a la isla y ve esta planta en realidad lo que estamos viendo son sus hojas, que cuando alcanzan su máximo tamaño pueden llegar a medir hasta 2 metros de diámetro”.

Sus grandes hojas redondas es lo que da origen a su nombre, ya que irupé en lengua guaraní significa ´plato de agua´, aludiendo así a la forma de las mismas. “Una sola planta puede llegar a tener hasta 40 o 50 hojas, eso no es lo normal, pero si se han reportado casos de plantas con esa cantidad”, indicó Schneider

Aunque a simple vista, tal vez no se ven, esta planta cuenta con espinas que utiliza como defensa contra peces herbívoros y otros de mayor tamaño. “Las únicas partes de la planta que no tiene espinas son la parte superficial de las hojas y los pétalos de las flores, el resto de la planta, incluso el tallo que está sumergido, está cubierto totalmente de espinas”, señaló la entrevistada.

Proceso de floración



Esta planta tiene un proceso de polinización bastante particular, para empezar pertenece a un grupo de plantas que se llaman termogénicas, significan que son capaces de producir calor y por otro lado, la flor es hermafrodita secuencial: primero femenina y luego masculina.

Para entender mejor todo el proceso Berenice cuenta detalladamente en qué consiste. “Cuando una flor emerge, el proceso de floración y de polinizacion ocurre en dos días consecutivos. La flor aparecer a la tarde y se abre a la tardecita, cuando está completamente abierta comienza a producir calor y a liberar un perfume frutal que atrae a unos escarabajos – de determinadas especies que son los principales polinizadores- en este primer día la flor es blanca y tiene maduras sus estructuras reproductivas femeninas, es decir que funcionalmente la flor en ese momento es femenina. Los escarabajos son atraídos por el color, olor y calor que liberan estas plantas, ingresan hacia el interior de la flor y van abajo donde hay una cámara que contiene el néctar.

Muchos escarabajos -añade la profesional-pasan toda la noche, finalmente al amanecer la flor se cierra, los escarabajos que no han salido quedan encerrados alimentándose hasta la tarde siguiente. El día dos cuando la flor se abre a la tarde nuevamente ya no es blanca, porque cuando se produjo la fecundación se torna rosada y en ese momento ya no es una planta femenina, sino que es una flor masculina entonces es capaz de liberar polen. Cuando los escarabajos que quedaron encerrados salen se llenan de polen, de esta flor masculina, y se van hacia otra flor que es blanca- femenina-.

Su contribución al ecosistema



Como toda planta acuática es un componente muy importante en el ecosistema y tiene muchas funciones importantes. El irupé “absorbe los nutrientes de las partes más profundas del sedimento, que no están disponibles para otros organismos, y luego por exudación libera estos nutrientes a la columna de agua o cuando la planta muere y sus tejidos se descomponen, en el proceso de descomposición de la biomasa estos nutrientes se liberan y pueden ser utilizados por otros organismos”, sostiene Schneider.