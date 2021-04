El concejal Saleme reclama por la falta de iluminación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El edil recorrió la Dirección de Alumbrado Público Municipal para constatar la falta de herramientas de trabajo. “Necesitamos que el Intendente encienda la ciudad; que la ilumine como corresponde”, señaló.

El concejal Juan José Saleme se acercó a la Dirección de Alumbrado Municipal "para buscar respuestas a muchas preguntas que teníamos”, dijo. “Hay reclamos constantes de vecinos sobre reposición de luminarias, falta de iluminación; nosotros también hacemos los reclamos y la respuesta es que no hay material, que no hay móviles y nos hemos encontrado con una situación preocupante”, señaló.

“Le pedimos al Intendente que en forma urgente fortalezca las áreas operativas del municipio. Constantemente nos preguntamos por qué las cuestiones simples la gestión municipal las hace mal. No corta los yuyos, no fumiga, no cambia ni repara las luminarias que se rompen”, refirió Saleme.

“Que las luces funcionen bien es central en una ciudad. Se acerca el invierno y el día se hace más corto y la noche más larga. Muchos santafesinos y santafesinas salen a trabajar y vuelven de sus actividades de noche. No puede ser que los vecinos de los barrios, cansados de no tener respuestas, se organicen para comprar focos para sus calles”, se quejó.

“Necesitamos que el Intendente Jatón encienda la ciudad, que la ilumine como corresponde. La ciudad está apagada, y no es casualidad. No se compran focos, cinta aisladora, pinzas, no hay vehículos”, explicó el edil.

Para Saleme “el Intendente asumió hace un año y medio; tiene que poner en marcha la Municipalidad. Cortar los yuyos, arreglar las calles y limpiar los desagües para que el sistema funcione cuando llueve y el agua se vaya rápidamente” y se interroga por qué tenemos “un pésimo servicio de iluminación en nuestra ciudad.“Este año el presupuesto de Alumbrado Público supera los 411 millones de pesos. Una de las respuestas está en reforzar a las descentralizadas, fortalecer las delegaciones, que son el Estado municipal en cada barrio. Son las respuestas concretas a las cuestiones simples que tiene que hacer toda gestión municipal. Las áreas operativas tienen que tener herramientas para resolver las cuestiones diarias como estas”, finalizó.