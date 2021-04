Permanece también en Rosario la protesta del sector de ómnibus de turismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dueños y trabajadores de empresas de ómnibus de turismo cortaron la calle Castellanos en Rosario en protesta por no poder trabajar. Se quedarán hasta escuchar una respuesta favorable a sus reclamos.

Como en la ciudad de Santa Fe, también en Rosario, dueños de empresas pequeñas de ómnibus mantienen una protesta por no poder trabajar desde el lanzamiento del decreto presidencial que restringe viajes.

En la Cuna de la Bandera, dejaron una decena de estos vehículos de gran porte en calle Castellanos entre Santa Fe y Córdoba, a metros de la entrada oeste de la terminal Mariano Moreno. Los ómnibus permanecen desde las 7 de este lunes por tiempo indeterminado. Afortunadamente este corte no afecta demasiado a las dos arterias con gran circulación que delimitan la estación como Santa Fe y Córdoba, que tienen un gran flujo de tránsito. Los manifestantes son un grupo de distintos dueños de pymes que piden una solución ante el impedimento de poder trabajar. Este tipo de piquetes se realiza simultáneamente en las dos ciudades más grandes de la provincia y también en urbes como Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y Buenos Aires.

“Nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta favorable a nuestro requerimiento”, aseguró Marcelo Méndez, vocero del grupo protestante, a El Litoral.

Según el decreto presidencial que rige desde el viernes pasado, las empresas que trabajan con grupos de turismo no pueden circular. “Las líneas regulares (como Chevallier, Urquiza, Flecha Bus o Tatá Rápido) pueden seguir transitando las rutas argentinas y pueden llevar pasajeros. Nosotros no estamos autorizados siendo que tenemos el mismo protocolo covid-19 emanado del Ministerio de Transporte de la Nación para ambas modalidades de transporte”, dijo Méndez, dueño de la firma Catalina Viajes. “Queremos que podamos viajar y si no nos dejan viajar, que tengamos subsidios para los empresas y para los empleados”, afirmó. Aseguró también que estuvieron 10 meses sin trabajar y que sólo pudieron hacerlo durante tres meses. “Y no con la cantidad de pasajeros deseada porque no hubo muchos viajes porque es entendible. Queremos una respuesta urgente del gobierno en el día de hoy, sino no nos vamos a mover de ningún corte en todo el país”.

El vocero aseguró que las empresas de su clase arman burbujas: “Al pasajero lo conocemos mucho tiempo antes de que viaje. Tenemos todos sus datos completos, podemos hacer un seguimiento del pasajero durante el viaje y luego del viaje. En nuestra empresa, sólo tuvimos dos contagiados en Mar del Plata en diciembre. En el resto de la temporada de verano, no tuvimos un contagio porque el turismo siendo responsables no contagia. Creemos que esta medida es desigual”.

Al cierre de este artículo y pese a las protestas en distintos puntos del país, el gobierno nacional no ha cambiado los apartados del decreto que involucra a este sector del transporte de pasajeros.