https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.04.2021 - Última actualización - 3:48

3:47

La Provincia de Buenos Aires admitió que ya no tiene camas para enfermos Covid. El la ciudad Autónoma quieren esperar una semana más antes de ordenar más cierres.

Cortocircuitos por las restricciones a la circulación Grieta entre Rodríguez Larreta y Kicillof ante el Covid La Provincia de Buenos Aires admitió que ya no tiene camas para enfermos Covid. El la ciudad Autónoma quieren esperar una semana más antes de ordenar más cierres. La Provincia de Buenos Aires admitió que ya no tiene camas para enfermos Covid. El la ciudad Autónoma quieren esperar una semana más antes de ordenar más cierres.

Tras el acelerado aumento de contagios de coronavirus y el peligro de que colapse el sistema sanitario, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia protagonizaron una nueva serie de cortocircuitos por las restricciones a la circulación.

Luego del decreto del Gobierno Nacional, los casos no bajaron y el sector privado de la salud aseguró que la ocupación de camas de terapia intensiva está al límite.

Por este motivo, la Provincia de Buenos Aires expresó que es necesario endurecer las restricciones impuestas por la Nación la semana pasada.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, lanzó una fuerte advertencia este lunes: "No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo".

El funcionario de Axel Kicillof, en diálogo con la periodista Nancy Pazos, por radio Rock and Pop, subrayó que "un período de mayores restricciones y ralentización de los contagios permitiría poder completar la vacunación de los grupos de riesgo y bajar drásticamente la letalidad, ya que los fallecidos con diagnóstico de COVID-19 en nuestro país tienen un promedio de 74 años, siendo más de 84% mayores de 60 años de edad".

Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires señaló que el nivel de acatamiento de las medidas coordinadas con Provincia y Nación es "muy bueno" y, por eso, es necesario esperar algunos días para ver si las restricciones tienen los resultados esperados.

"La semana pasada se tomó una decisión entre la Nación, la Provincia y la Ciudad y estamos monitoreando la situación día a día. El cumplimiento viene bien. La gente está cumpliendo. La decisión que tomaste el viernes, si todos cumplimos, no la podés cambiar el lunes", sostuvo el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Este lunes, en medio del crecimiento de casos, el Gobierno bonaerense adelantó que podría darse marcha atrás con las clases presenciales si es que los casos siguen aumentando.

"Está contemplado reducir la presencialidad en las escuelas si hay mucha circulación viral", indicó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En la Ciudad, en cambio, consideran que mantener la presencialidad en la educación es una prioridad, por lo que no está contemplado que se limite esta actividad.

Internados por salud mental

La Justicia requirió a los ministerios de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación arbitrar los medios necesarios para inmunizar contra el Covid-19 a las personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental en CABA, tanto en el sector público como en el privado, "salvo indicación médica en contrario en el caso concreto, o cuando medie negativa del interesado".

La medida colectiva adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se originó en una presentación del defensor público coadyuvante Mariano Laufer Cabrera.