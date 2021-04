https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa de la Liga Profesional

Así quedó la tabla de los promedios tras la finalización de la fecha 9

Tras la goleada sufrida ante Huracán 3 a 0, el equipo de Junín no logra remontar en el campeonato y pese a no haber descensos necesita volver a sumar para salir del fondo.

Este lunes se dio por finalizada la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional y tuvo a varois de los equipos comprometidos con el descenso en cancha, como Sarmiento de Junín que cayó 3 a 0 ante Huracán y se encuentra en lo más bajo de la tabla de los promedios. Con esta derrota, Patronato se vio beneficiado ya que gracias a su triunfo, pudo salir del fondo y dejar al conjunto de Junín último. Además Godoy Cruz fue alcanzado por el de la capital entrerriana y ambos equipos se encuentran a solo una unidad de Aldosivi. Tenés que leer Huracán goleó a Sarmiento La próxima fecha, Sarmiento se medirá ante Lanús, Patronato visitará a Newell´s y Godoy Cruz tendrá que jugar ante Colón en Santa Fe. La tabla de promedios

