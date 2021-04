Habilitan un Centro Territorial de Denuncia en Roldán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El nuevo espacio, que está situado en el barrio Tierra de Sueños 3, se enmarca en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad local.

El gobierno de la provincia inauguró este lunes un nuevo Centro Territorial de Denuncia en el barrio Tierra de Sueños 3, de la ciudad de Roldán, que tiene por objetivo brindar atención y orientación a la comunidad y recepcionar denuncias relativas a hechos delictivos o contravencionales.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien destacó que “el Centro Territorial de Denuncia es la posibilidad de tener a mano un lugar donde denunciar un delito, hacer una denuncia y realizar un trámite”.

“Hoy el nuevo código procesal penal que rige en Santa Fe establece que sin denuncia no existe el delito, por eso necesitamos que denuncien, que llamen al 911”, precisó el ministro; y señaló que “cualquier vecino puede venir a hacer la denuncia y va a ser atendido por un profesional joven, capacitado, a lo que le vamos agregar varias capacitaciones en género, que es una materia pendiente y urgente por resolver en estos tiempos donde las estadísticas por femicidio son alarmantes. Aquí va a haber un lugar con contención, y la posibilidad que cada uno de ustedes pueda hacer su denuncia con tranquilidad y que esa denuncia vaya a donde tenga que ir”.

Por otra parte, Lagna aseguró que “estamos viviendo una difícil situación desde lo sanitario y lo económico, hay niveles de pobreza que hacía mucho que no se veían, y eso genera mayor desigualdad, mayor violencia, pero también mayor participación desde el Estado. Por eso nos verán no solo a los funcionarios del Ministerio de seguridad, la policía y el intendente y su equipo; sino también al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Género, articulando con todas las agencias del Estado, más el Ministerio Público de la Acusación y la justicia en un trabajo indisoluble y de compromiso”.

Por último, el ministro indicó que “el gobernador Omar Perotti me ha dado el respaldo, que se va a ver plasmado en la adquisición de vehículos, en el patentamiento de 260 motos de alta cilindrada, 360 móviles más y una inversión de tres mil millones de pesos que nos va a permitir poner en funcionamiento Centros Operativos Policiales con alta tecnología mundial. Estos centros estarán conectados con los patrulleros, con los caminantes, y los agentes de policía van a tener celulares robustos tipo militares, y van a poder cambiar información en la calle con el centro operativo. Eso va a permitir controlar lo que hace la policía y ayudarlos a llegar más rápido a la prevención del delito, porque con un verdadero mapa del delito de cada uno de los centros vamos a llegar más rápido a la prevención”.

Por su parte, el intendente de Roldán, José María Pedretti, indicó que “acá van a poder hacer todo, no sólo el trámite que antes hacías en la intendencia u organismos descentralizados, sino que se le agregan las denuncias por delitos y de esa manera vamos a poder tener una estadística real, del tipo de delito, la zona. Hay que denunciar porque si no hay denuncia no hay delito”, expresó.

CTD

Los Centro Territoriales de Denuncia funcionan como espacio alternativo a las comisarías y brinda atención y orientación a la comunidad; y recepcionan denuncias relativas a hechos delictivos o contravencionales.

Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Acompañaron el ministro el subsecretario de Prevención y Control, Alberto Mongia; la directora de los Centro Territoriales de Denuncia, Carla Pecorini; la presidenta del Concejo municipal, Susana Abo Hamed; y autoridades provinciales y municipales.