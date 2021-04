https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Criptomoneda Bitcoin superó los 63.000 dólares y establece un nuevo máximo histórico

El bitcoin (BTC) alcanzó este martes su valor máximo al superar la barrera de los US$ 63.000, el día previo al inicio de la cotización en la Bolsa de Nueva York de Coinbase, una de las mayores plataformas de cambio de criptomonedas.





De acuerdo con el sitio de cotizaciones Coinmarketcrap, el BTC llegó a cotizar a US$ 63.226, el precio más alto en su historia.





Algunos analistas atribuyeron el incremento en el valor de la criptomoneda a los temores por inflación en los Estados Unidos.





Una encuesta de gestores de fondos de Bank of América concluyó que las tres principales preocupaciones de los inversores en el mundo son la posibilidad de que los bancos centrales retiren sus estímulos antes de tiempo, la inflación y el aumento de impuestos.





En este marco, grandes bancos de inversión estadounidenses como Morgan Stanley y Goldman Sachs anunciaron en los últimos días que ofrecerán a sus clientes la posibilidad de comprar bitcoins.





Asimismo, este miércoles se producirá el ingreso de Coinbase al panel de cotizantes en el índice tecnológico Nasdaq, de Wall Street.





El bitcoin había alcanzado el 13 de marzo último su máximo histórico al cotizar en US$ 61.683.





Con el nuevo récord, el valor actual del bitcoin representa un crecimiento de 464% frente a los US$ 11.200 de fines de 2019, y de 126% desde el inicio de 2021 cuando cotizaba a US$ 28.000.





La criptomoneda superó los US$ 20.000 en diciembre del año pasado, y ya en enero rompió la barrera de los US$ 40.000.





Un mes más tarde, superó la marca de US$ 50.000, y en marzo la de los US$ 60.000 que ahora superó en US$ 3.000.