Línea directa y llegan cartas

Martes 13.04.2021

14:50

Control de desempeño

JUAN ESCOBAR

"El martes pasado llegaron a Salvador del Carril y Vélez Sársfield tres mujeres en moto para cortar el pasto. Empezaron a trabajar a las 9:00 de la mañana, a las 10:00 de la mañana se tomaron el primer recreito. A las 11:00 se fueron. ¿Quién controla a la gente que trabaja? ¿Quién controla cuánto tiempo trabajan? ¿Quién controla la calidad del trabajo que realizan? Estuvieron dos horas. Con la ciudad como está, es una vergüenza que no trabajen como corresponda y en la municipalidad nadie controle".

*****

Destrato

RAQUEL ALBERTO

"Mi llamado es para exponer una situación que viví con el Pami. Hace dos meses llamé al 0800 para solicitar un turno para hacerme un estudio que me dieron recién para este mes. En ese momento, la persona que me atendió me indicó que tenía que ir a realizar dicho estudio en una dirección sobre calle San Martín. Cuando llego a la dirección indicada, el día y en el horario establecido, la persona que me atendió me informa que quienes realizan dicho estudio se trasladaron a calle Urquiza hace aproximadamente 6 semanas. Nadie tuvo la gentileza de avisarme de dicha modificación. Llamé al Pami para hacer la denuncia, pero me derivaron al Pami de Paraná. Acá en la sede de Santa Fe nunca atiende nadie. Me dijeron que me acerque de manera presencial para hacer la denuncia, pero ahora con la pandemia eso es incoherente. La gente del 0800 debería habernos llamado para avisarnos del cambio de dirección. Somos gente mayor, jubilada, que tiene que gastar plata en taxi para trasladarse y nos destraten de esta manera. Una vergüenza".

****

Falta brea

IGNACIO LESCANO

"Sr. Jatón: en la ciudad de Santa Fe están cometiendo un error en las obras de bacheo. Por lo que pude constatar, a lo largo de todo Aristóbulo del Valle han arreglado los pozos de las calles con hormigón armado. En ninguno de los casos, en ninguno, se ha colocado brea en las juntas de dilatación. Lo mismo ocurre con todos los corralitos de Assa. Las empresas tercerizadas por la prestadora del servicio de agua, hacen los arreglos pero no colocan la brea correspondiente en las juntas, lo cual provoca un daño estructural, según siempre me han enseñado. Les pido a las autoridades que verifiquen los trabajos realizados".

****

Agradecimiento y felicitaciones

MARGARITA PONCE ARAGÓN

"Este mensaje es para agradecer y felicitar a toda la gente que conforma el equipo de Covid en el lugar donde ponen la vacuna en la Esquina Encendida. Realmente una organización maravillosa, gente muy solidaria y muy bien preparada. Parecería que fuésemos de otro país, realmente si seguimos así vamos a ir prosperando. Muchas felicitaciones y que Dios los bendiga por la gran dedicación que tienen. Muchas gracias."

****

De asombro en asombro

UNA ASIDUA LECTORA

"Uno se asombra cada día más por todas las cosas que pasan en Santa Fe. Lo primero a lo que voy a hacer referencia es la cantidad de publicidad que hay en la televisión sobre bebidas alcohólicas. Todos sabemos lo que pasa con el alcohol. Muestran una realidad que es contraria a los que sufren adicción a la bebida. Encima, pagamos para ver estas publicidades por televisión, no como antes que poníamos una antena y listo. Por otro lado, el Sr. intendente está haciendo asfalto en barrios inaccesibles, con mucha delincuencia. Esa gente más que asfalto necesita cloacas y servicios básicos. Otro tema, antes de hacer el acto por el día de Malvinas, los excombatientes tuvieron que ir a limpiar y a pintar la Plaza del Soldado por el estado en el que estaba. Es una vergüenza que tengamos una plaza tan abandonada en el centro de la ciudad. Yo me imagino la gente que viene de afuera y pasa por ahí, lo que deben pensar de nosotros, que tenemos una plaza abandonada a una cuadra de la Municipalidad... Vivimos de asombro en asombro. Nadie controla nada y todo va para peor".

****

Malos hábitos en tiempo de pandemia

UNA LECTORA

"Esta pandemia no se va más. La semana pasada fui a inscribir a mi hija pequeña a una institución en Colastiné y un grupo de empleadas estaban todas sentadas, tomando mate de una misma bombilla. Así no vamos a superar nunca los contagios".

****

Falta autocrítica

ALFREDO SALOMÓN

"Cada vez que el presidente Alberto tiene un micrófono disponible larga una serie de acusaciones a la oposición, como si ellos -los actuales- no cometiesen error alguno. Eso pareciera. Más hipocresía imposible. El presidente de este país carece de equilibrio emocional. Y pareciera no darse cuenta de que los de la oposición también son argentinos que tienen una mirada diferente, y en consecuencia merecen consideración y respeto. Nunca escuché o leí ningún reconocimiento de sus propios errores, tampoco de parte de la vicepresidente. Eso habla por sí solo de la total carencia de autoridad moral. Esta es la realidad que nos lleva a la deriva sin saber en dónde terminaremos. Hace 72 años que emito el voto para presidente, con errores y aciertos, pero nunca imaginé el descalabro total en el que nos ha metido el peronismo kirchnerista. 'No hay mal que dure cien años', dice un refrán. Y yo digo 'lo único que nos permitirá liberarnos de este gobierno retrógrado, será el voto a conciencia y sin debilidad de ningún tipo'. Ese voto ya está en camino. Muchísimas gracias por el espacio".

****

Llegan cartas

Medida arbitraria: restricciones a la exportación

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

Insiste este gobierno con sus "técnicos" Matías Kulfas, Paula Español, Santiago Cafiero tomando medidas arbitrarias, interviniendo en el libre mercado, obstaculizando toda la cadena comercial. Cada empresa busca frente al descontrol inflacionario generado por el mismo gobierno, gambetear la crisis. No busquen "kulfables" afuera, los tienen adentro. No quieran ahora limitar la exportación de carne, producirán desabastecimiento como ocurre con otras industrias a las que les bloquean el acceso a la divisa presionándolos con la ley de abastecimiento. Las empresas no se pueden descapitalizar por caprichos de orden político. Si siguen pretendiendo dominar el escenario electoral, lograran el efecto contrario.