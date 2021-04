https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La frase del ex Colón que generó polémica

"Bichi" Fuertes: "Guardiola destruyó el fútbol"

El ex delantero participó como panelista de un debate para ESPN F360 y explicó su punto de vista sobre el tipo de juego del DT español y el problema de intentar imitarlo en Argentina.

Esteban “Bichi” Fuertes, un histórico de Colón, habló del método de Pep Guardiola y con una frase desató el gran debate. “Para mí Guardiola destruyó el fútbol”, aseguró el ex delantero de 48 años. Por supuesto, la declaración que realizó en su función como panelista en el programa ESPN F360 no pasó desapercibida y se volvió viral. “Todos quieren copiar lo que hace. Los técnicos se tienen que dar cuenta que no tienen los jugadores para hacer lo que él hace. No se puede salir jugando todo el tiempo”, explicó el Bichi, quien aclaró que la frase no iba en desmedro de lo que propone el entrenador español, sino en lo que hacen sus colegas. El debate se había generado en relación al gol que sufrió San Martín de Tucumán, que propició el triunfo de Chacarita en condición de visitante. La última línea del Santo intentó salir jugando desde abajo, pero los defensores y el arquero cometieron errores garrafales que le permitieron a Emanuel Ibáñez anotar el gol del triunfo para el Funebrero. Mientras tanto, Pep Guardiola se encuentra en plena competencia por el gran objetivo que es ganar la Champions League. Tras eliminar al Dortmund en cuartos, Manchester City avanzó a las semifinales donde tendrá como rival al PSG de Mauricio Pochettino. El entrenador español conquistó en dos oportunidades el certamen con el Barcelona, no así con el Bayern Bunich.

